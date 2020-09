Bralca je v središču Ljubljane opazil policijska vozila, ki so bila parkirana na plačljivih parkirnih mestih, a brez plačane parkirnine.



»Na enem izmed avtomobilov, ki so parkirani na isti strani, je seveda prisotna tudi kazen mestnega redarstva, medtem ko na policijskih vozilih kazni ni,« je še pripisal bralec, ki je opazil tudi policijski kombi na nedovoljenem mestu in se jezil, ker »očitno pravila in CPP za njih ne veljajo«.

