Panika v ljubljanskem BTC: kupci in zaposleni so morali zapustiti trgovino (VIDEO)

Bralec Mirko nas je obvestil, da je okoli 11.30 v prostorih znanega trgovca s pohištvom prišlo do izrednega dogodka. Vsi zaposleni in kupci so morali prostore zapustiti, posledično pa se je na parkirišču hitro zbrala množica ljudi.

Kaj točno se je zgodilo, smo preverili pri omenjenem trgovcu. Njihova predstavnica za odnose z javnostmi nam je potrdila, da je do dogodka prišlo, razloge za evakuacijo pa bodo pojasnili v pisnem odgovoru. Njihov odziv bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Na ljubljanski policijski upravi pa so nam zatrdili, da o konkretni zadevi niso bili obveščeni.

