Panični bralec: Policija v sumljivem kombiju! Preverite, kaj počne

Ni skrivnost, da kombi snema, da lovi signal, pa ne drži

Policijski kombi je namenjen snemanju dogodkov, kjer se pričakuje kršenje javnega reda in miru, in za snemanje prometa. FOTO: Bralec poročevalec

Bralec nam je poslal fotografijo belega kombija s kamero na strehi in zapisal, da gre za policijski kombi, ki ga je večkrat opazil na protestih zadnjih nekaj petkov v središču prestolnice. Kombi je fotografiral na Štefanovi ulici, ko so na drugi strani protestniki nezadovoljni zvlado protestirali pred notranjim ministrstvom, ki so ga varovali policisti posebne enote. Dodal je, da je na strehi kombija nekakšna črna naprava, ki je po njegovem mnenju lovilnik mobilnih signalov. Ta naj bi prestregel podatke vseh prisotnih ljudi v množici, policija pa bi tako ljudi lažje nadzirala. Na policiji smo preverili, za kakšen kombi gre in zakaj je na protestih.iz GPU nam je potrdila, da gre specialno namensko vozilo policije, »ki je prvenstveno namenjeno v uporabi pri operativnem delu policistov pri dogodkih s povečanim varnostnim tveganjem in pri nadzoru prometa na cestah. Vozilo uporabljamo povsod, kjer je to na podlagi operativnih ocen potrebno.«Policija se tako po potrebi in glede na oceno stanja ob večjih dogodkih odloči, ali je posamezne dogodke treba posneti zaradi varnosti. Kot nam je pojasniliz PU Ljubljana, policija pošlje omenjeni kombi na dogodke, kjer se morda pričakuje, da se bodo izvajali policijski postopki. Kot potrjujeta oba sogovornika, gre za običajno vozilo, ki je opremljeno s kamerami, namenjeno izključno snemanju in ne t. i. lovilniku signala.Vozilo in je bilo javnosti že večkrat predstavljeno, njegovo notranjost pa so si lahko mnogi že ogledali na dnevu odprtih vrat policije v Tacnu. Kombi s kamero je bil tudi že na smučarskih poletih v Planici.Policija kombi, opremljen s kamero na strehi, uporablja za nadzor prometa in za nadzor javnega reda in miru, saj, kot pravi Tomaževič, je dobro, da ima tudi policija svoje posnetke za primer, če pride do kakršnih koli kršitev.Kamere, ki snema okolico, pa nima montiran le 'sumljivi' kombi, temveč tudi policijski helikopter. Seveda pa ni skrivnost, da vsak vaš korak po prestolnici snemajo številne kamere, nameščene dejansko na vsakem križišču.