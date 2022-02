Pacient s covidom ogorčen: Tako nam v slovenski bolnišnici postrežejo hrano

V uredništvo smo prejeli pismo iz bolniške sobe covid oddelka v UKC Maribor, kjer menda za covidne bolnike ni najbolje poskrbljeno. Ker so kužni, jih menda hrana na pladnju čaka kar na tleh in ne na nočni mizici ali mizi, kot se spodobi.

»V sobi leži do pet pacientov, ki so pozitivni na koronavirus. Vsak dan dobijo tri obroke, nekatere medicinske sestre pa hrano odložijo kar na tla, še preden pride hrana do pacienta. V času, ko je hrana na tleh, se sestre prosto sprehajajo po sobi in tako na nepokrito hrano prenašajo prah. Včasih je hrana pokrita s pokrovom, drugič ne. Nekatere bolnice so zaradi tega tudi zavrnile hrano, saj so videle, kako ravnajo z njo. Pladenj potisnejo celo pod posteljo,« je navedeno v pismu.

O neprimerni postrežbi so menda celo obvestile tamkajšnje zaposlene, a zaman, odgovor je menda bil: » Ne smemo imeti stika z vami, saj ste pozitivni.« Očitki naj bi leteli na skupino medicinskih sester, ki so starejše.

FOTO: bralec

Z vprašanjem, kako poteka deljenje hrane na covid oddelku in ali so seznanjeni z obtožbami, smo se obrnili na UKC Maribor, kje so zapisali, da »poteka deljenje hrane od 'čistega' zaposlenega, ki hrano vzame z vozička za hrano, pladnje preloži na servirne vozičke in jih nato porine v sobo, kjer jih prevzamejo 'nečisti' zaposleni. Zaposleni v sobah nato hrano razdelijo bolnikom na njihove nočne omarice ali servirne mizice,« so zapisali in dodali, ko vozička nimajo na voljo, »gre hrana iz rok 'čistega' v roke 'nečistega', ki hrano odloži bolniku na mizico«.

Zanikajo, da bi njihovi zaposleni hrano odložili kar na tla, a kot pravijo, se lahko pladenj znajde na tleh, ko bolniki že pojejo. »Ko pa gredo pladnji v obratno smer, se pravi iz 'nečistega' dela, ko se bolniki že najedo, pa se zgodi, da se pladenj odloži v predprostor na tla, saj je 'čisti' zaposleni po navadi samo eden, ki pa ne utegne biti vsepovsod naenkrat,« so pojasnili.

Kako je s testiranjem bolnikov?

Bralec je tudi zapisal, da bolnikov na covid oddelkih niso redno testirali na dva dneva, čeprav so nekateri preboleli covid, s tem pa jih niso sproti premeščali na klasične oddelke.

V UKC Maribor pravijo, da je testiranje na dva dneva določeno le na belih oddelkih, kjer želijo čim prej odkriti morebitni vdor virusa v belo cono, in da je tako bralec pomešal protokol. Prav tako pravijo, da bolnike premestijo na klasične oddelke takoj, ko je mogoče, a priznavajo, da so včasih omejeni s prostimi posteljami na 'belih' oddelkih, ki prav tako pokajo po šivih.

Protokol izolacije na covidnih oddelkih pa je takšen: pri bolnikih, ki prebolevajo covid brezsimptomsko in niso imunsko oslabeli, izolacija traja 10 dni, za bolnike s covidno pljučnico traja 20 dni, imunsko oslabeli ali kritično bolni ljudje pa po 20 dneh od okužbe potrebujejo dva negativna brisa, da je potrjeno, da ne širijo več virusa.

Imate zgodbo za nas? Pošljite nam fotografijo ali video.