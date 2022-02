Ostala sta ji le dva dneva dopusta, preostanek ji je razporedil delodajalec. Ali to sme?

Te dni je po nekaterih šolah nastala velika zmeda, saj starši niso vedeli, da je bil pouka prost dan letos tudi 7. februar, dan pred slovenskih kulturnim praznikom, 8. februarja. Šole je sicer ministrstvo o tem obvestilo že septembra.

So se pa na spletnih omrežjih razvile vroče debate o tem, koliko dopusta lahko odredi delodajalec. Pojavil se je tudi zapis zaposlene na univerzi, ki trdi, da lahko od 31 dni dopusta sama upravlja samo dva dneva. Preostalo ji namreč odredi delodajalec: 20 dni poleti, štiri med prvomajskimi počitnicami, štiri med novoletnimi počitnicami in še dan pred kulturnim praznikom. Ali delodajalec to sme narediti?

Na twitterju se je na to vprašanje odzvala pravnica Nataša Pirc Musar in zapisala (nelektorirano): »Lahko, a z določenimi omejitvami: najmanj 2 tedna dopusta v kosu, upoštevanje možnosti za počitek in rekreacijo ter družinske obveznosti, najmanj teden dni dopusta v času šolskih počitnic za starše šoloobveznih otrok, izraba enega dneva dopusta na dan, ki si ga delavec sam izbere.«

