Osramočena na avtobusu: zaradi urbane poklicali policijo, LPP odgovarja

LPP odgovarja: Arogantno se je vedla potnica

Za odziv smo poprosili Ljubljanski potniški promet, kjer so primer raziskali in o njem zapisali naslednje: »Plačevanje prevoza je določeno z Odlokom o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov in Splošnimi prevoznimi pogoji, ki jih je potrebno spoštovati. Obveznost potnika je, da ima delujočo in veljavno kartico Urbana z mesečno vozovnico ali naloženim dobroimetjem za plačilo prevoza in da se ob vsakem vstopu na avtobus validira. Kontrolor LPP izvaja kontrolo voznine v skladu z našimi Splošnimi prevoznimi pogoji in pooblastili, ki jih ima. Poleg kontrolorja je tudi varnostnik, ki postopek vodi po 48. členu zakona o zasebnem varovanju in je potnik na njegovo zahtevo dolžen pokazati osebni dokument. Če potnik osebnega dokumenta nima ali ga ne želi pokazati, varnostnik ukrepa tako, da pokliče policijo, ki prevzame postopek. Varnostnik lahko na podlagi kršenja Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov poda tudi predlog za uvedbo postopka na Mestni inšpektorat MOL.«



»Sobotno dogajanje smo preverili tako pri kontrolorju in varnostniku kot tudi na policiji. Po opisu dogajanja vseh treh smo ugotovili, da sta kontrolor in varnostnik izvajala kontrolo veljavnosti vozovnic potnikov na liniji 1. Ko sta prišla do potnice, jo je kontrolor lepo pozdravil in ji povedal, da z varnostnikom izvajata kontrolo vozovnic. Namesto vrnjenega pozdrav, mu je potnica rekla, da je zelo aroganten. Ob preverjanju vozovnice je bilo ugotovljeno, da ta ni veljavna, saj na kartici Urbana ni bilo zadostnega dobroimetja. Gospa se je začela razburjati, da je to nemogoče. Do kontrolorja se je začela obnašati poniževalno in mu hotela vzeti Urbano. Kontrolor ji je pojasnil, da bo kartico odvzel in nadaljnji postopek prepustil varnostniku. Varnostnik je rekel, da bodo na naslednji postaji izstopili. Ker potnica pri sebi ni imela dokumenta, varnostnik ni mogel ugotoviti istovetnosti potnice. S tem je potnica kršila 48. člen Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1), zato je bil varnostnik primoran poklicati policijo. Na kraj dogodka sta prišla dva policista, ki sta vodila postopek. Gospa je nesramno obnašanje in žaljenje kontrolorja nadaljevala tudi po prihodu policistov. Med dajanjem izjave kontrolorja je morala posredovati policistka, ki je gospo poslala stran. Potnici je bila izrečena globa s strani policije, in sicer zaradi kršenja 48. člena Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) in kršenja 24. člena Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1).«



Pri LPP so še poudarili, da ni običajna praksa, da v postopkih posreduje policija, temveč se to zgodi zelo redko. »Postopek kontrole se izvaja v skladu z vnaprej določenimi pravili, s katerimi so tudi naši potniki seznanjeni in med potniki ter kontrolorji praviloma ne prihaja do konfliktnih situacij. V praksi je izrečenih tudi več opozoril kot odvzemov. Potnikom, ki imajo neveljavno vozovnico in jo odvzamemo, lahko podajo tudi ugovor, ki ga obravnava tričlanska komisija v roku osmih delovnih dni. V primeru, da je ugovor zavrnjen, potnik za manipulativne stroške ponovne izdaje plača 40,00 EUR.«



Oglasila se nam je bralka, ki je na mestnem avtobusu doživela skrajno neprijetno izkušnjo.Kot je opisala, se je iz trgovine s polnimi rokami vrečk odpravila na avtobus. V naglici ni opazila, da se je pokazal rdeča lučka, ko je prislonila Urbano, pozneje pa je do nje pristopil kontrolor. »Urbano sem mu izročila ne vedoč, da pri vstopu ni delovala. Opravičila sem se, veste imela sem polne roke in mogoče sem prekratek čas držala Urbano na avtomatu. A kontrolor je zelo nesramno odgovoril, da nimam zadosti sredstev na urbani. Bilo je le 1.20 € ... Res nisem vedela. Z varnostnikom sta rekla, da moram z avtobusa in seveda sem se takoj strinjala. Rekla sem gospodu kontrolorju, da mu ni treba tako nesramno odgovarjati in biti aroganten. Ko smo prišli z avtobusa, so od mene poleg mesečne Urbane zahtevali še osebni dokument. A ga pri sebi nisem imela, saj sem bila le v trgovini in sem s seboj imela plačilno kartico in Urbano. Prosila sem jih za razumevanje, poleg tega pa je bil na tistem mestu Urbanomat spet v okvari.«»Varnostnik je rekel, da mora poklicati policijo. Vprašala sem jih, če mislijo resno. Res sem bila šokirana, počutila sem se grozno,« je opisovala in dodala, da je bil varnostnik prijazen, kontrolorju pa je še namenila nekaj besed: »Rekla sem mu, da upam, da se mu to vrne in ga vprašala, ali on ni nikoli nenamenoma naredil kakšnega prekrška.«Nato pa nov šok. Prišel je policist in začel pisati kazen: 225 €! Ker ni upoštevala varnostnika in ker s seboj ni imela osebnega dokumenta. »Vse sem upoštevala: ko so iskali Urbano, ko so rekli da grem z avtobusa - še celo sama sem rekla, da grem z avtobusa ... Res mi ni jasno zakaj!«»Ko sem se vsa premražena odpravila v taxi in proti domu, sem začela brati izjavo kontrolorja, so se mi ulile solze: da sem ga zasula z žaljivkami, da nisem želela dati Urbane, da se je on počutil ogroženega. Kako lahko nekdo tako laže na svojem delovnem mestu kot javni uslužbenec?« je še dejala obupana Ljubljančanka.