Okužbe na Hrvaškem vsak dan višje, Slovenci se z drugimi gnetejo na plažah (FOTO)

Številke vsak dan višje

S hrvaškega otoka Krka se nam je oglasila bralka, ki preživlja dopust v med Slovenci priljubljeni Baški. »Takole je izgledala plaža v Baški na Krku danes ob 7.40 zjutraj...« je zapisala ob fotografijah, iz katerih je razvidno, da si številni s svojimi brisačami rezervirajo prostor tik ob obali, bolj kot to pa bode v oči, da so brisače položene zelo skupaj. »Težko je reči kdo leži skupaj, saj so brisače na 15 centimetrov oddaljenosti ena od druge in to konstantno,« je še sporočila in dodala, da socialne distance na rivi ni niti ob večernem sprehodu.Preberite tudi:V Baški je veliko Slovencev, precej Slovakov in Čehov ter Nemcev. Italijanskih registracij ni videti, še dodaja in ocenjuje, da so zasedeni predvsem zasebni apartmaji.Na Krku so danes potrdili rekordno število okužb. Na otoku so doslej med epidemijo potrdili le nekaj okužb, sedaj pa kar osem; gre za štiri zdravstvene delavce in člane njihovih družin. Dobra novica je, da med turisti za zdaj ni zabeleženih okužb.Kljub temu pa med slovenskimi epidemiologi obstaja velik strah pred vnosom okužb s Hrvaške, ki se bodo po pričakovanjih še povečevali v prihodnjih dneh, ko se bodo pred začetkom šolskega leta slovenski dopustniki začeli vračati s Hrvaške. Tam so danes potrdili kar 130 novih okužb, kar je nadaljevanje trenda porasta novih okužb; dan prej so potrdili 91, še dan prej pa 45 okužb. V porastu je tudi število vnesenih okužb s Hrvaške v Sloveniji, zato ne potihnejo ugibanja, da bi utegnila naša vlada sosedo kmalu uvrstiti na t. i. rdeči seznam držav, po vrnitvi iz katerih je potrebno v 14-dnevno karanteno.Preberite tudi:meja za uvrstitev na rdeči seznam je 40 okužb na sto prebivalcev v povprečju v zadnjih 14 dneh. V zadnjih dveh tednih so potrdili 877 novih okužb, kar pri 4,076 milijona prebivalcih pomeni incidenčno število 21,51. Kljub temu je Hrvaško na svoj rdeči seznam uvrstila Finska , potem ko je bilo okuženih več potnikov na letalu iz Skopja.