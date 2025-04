Ojoj, bralec se je veselil slastnega zajtrka, pričakalo pa ga je tole ... (FOTO)

V zadnjih letih smo bili tudi pri nas priča fenomenu, za katerega uporabljamo slovenski izraz skrčflacija, gre pa za to, da se predvsem prehrambnim izdelkom hkrati zviša cena in zniža teža. Ali pa cena ostane enaka, zniža pa se teža. To je najbolj očitno pri vloženinah, pa tuni in drugih izdelkih v pločevinkah, tudi prigrizkih, ki jih kupimo v vrečkah in škatlah. In če tovrstnih taktik ne poznamo, jih ni težko pregledati.

Prebrisani proizvajalci bodo denimo v vrečko krompirjevega čipsa dali nekaj gramov manj izdelka, na videz enako polna oziroma bolje rečeno »napihnjena« pa bo zahvaljujoč zraku. Ali je v vrečki res krompir ali zgolj zrak, pa bomo izvedeli šele, ko jo bomo odprli.

Razočaranje je bilo veliko. FOTO: Bralec Darko

Na nas se je s podobno težavo obrnil bralec, ki si je za zajtrk hotel pripraviti slastne čokoladne kosmiče s polnjenimi blazinicami. Po jutru se pač dan pozna in zakaj ne bi bil današnji sladek. A bralec Darko je dan začel razočaran. V precej veliki škatli je namreč našel vrečko, ki je bila s kosmiči napolnjena komaj do polovice, in še to je moral res dobro pogledati, da je med rjavim drobirjem opazil kakšno čokoladno blazinico.

Vse skupaj ni bilo videti niti približno tako lepo kot na fotografiji, ki je krasila škatlo in ljubitelje čokolade vabila k nakupu. Ali se je najedel, nam Darko ni sporočil, lahko pa iz priložene fotografije sklepamo, da je bil njegov zajtrk bolj podoben čokoladnemu mleku, kot skledi slastnih kosmičev.

Ste se tudi vi po nakupu kakšnega izdelka počutili opeharjene? Preko spodnjega obrazca lahko z nami delite svojo zgodbo.