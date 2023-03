To je šokantna naloga za 1. razred OŠ, ki razburja starše. Jo znate rešiti?

Minuli teden je v osnovnih šolah potekalo tekmovanje iz matematike Kenguru. Gre za izbirno tekmovanje, na katero se prijavijo otroci, ki to želijo. Na naše uredništvo se je obrnila bralka Sonja, mama prvošolke, ki se je udeležila tega tekmovanja, in je bila precej kritična. »Pola je dolga tri strani, navodila za naloge pa tudi do štiri vrstice. Tako dolga navodila za otroke, ki niti še ne znajo brati ... To se mi zdi noro, še posebej za naloge iz logike,« je zapisala. Naloge se ji zato zdijo pretežke za tako majhne otroke. Kdo izbira naloge in kako komentira očitke o predolgih navodilih, smo povprašali na Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, ki organizira omenjeno tekmovanje. Prof. dr. Gregor Dolinar, predstavnik Komisije za tekmovanje Mednarodni matematični kenguru, je pojasnil, da gre za mednarodno tekmovanje in da naloge izberejo predstavniki več kot 90 držav, članic organizacije Kangourou Sans Frontieres.

»Izbrane naloge v vsaki od sodelujočih držav prevedemo in v okviru pravil organizacije KSF, kolikor je dovoljeno, tudi delno prilagodimo, eden naših najpomembnejših ciljev pri DMFA Slovenije je, da bi bile naloge čim bolj dostopne čim širšemu krogu učencev. Dejstvo je, da organizatorji v posameznih državah zaradi pravil mednarodne organizacije KSF nimamo prostih rok pri izbiri nalog. Ker vsi učenci v prvem razredu še ne znajo brati, smo pri DMFA Slovenije pripravili natančna navodila za učitelje, kako pomagati učencem, da ne bi bil kateri od učencev v slabšem položaju. V najnižjih razredih še posebno pozornost namenjamo temu, da navodila pri posamezni nalogi ne bi bila predolga,« je povedal.

Spodaj si lahko ogledate fotografijo nekaterih nalog z letošnjega tekmovanja, na kateri so vidna navodila (nekatera so res dolga štiri vrstnice).

Kenguru za 1. razred, leto 2023. FOTO: Bralka

Pri ocenjevanju še negativne točke

Bralka je opozorila tudi na dejstvo, da so pri ocenjevanju tudi negativne točke za napačen odgovor. Naj poudarimo, govorimo o tekmovanju v prvem razredu, kamor se po uvedbi devetletke vpišejo vsi otroci, stari 6 let. Ali je primerno točkovanje z negativnimi točkami za nepravilen odgovor že v 1. razredu, smo vprašali organizatorje. Dolinar je odgovoril takole: »Tekmovalni vidik je tu v ozadju, zato se rezultati med posameznimi državami ne primerjajo, ne primerjajo se rezultati učencev med šolami ali med razredi na šoli. V Sloveniji v prvem razredu vsak udeleženec prejme simbolično darilce – logično igračo, najuspešnejša tretjina učencev v razredu pa še priznanje.«

»Da ne bi kateri učenec na koncu imel negativnega števila točk, ima vsak učenec na začetku nekaj začetnih točk. Če učenec na nobeno vprašanje ne bi odgovoril, bi imel na koncu natanko začetno število točk, če pa bi prav na vsa vprašanja odgovoril napačno, bi imel na koncu nič točk,« je koncept ocenjevanja pojasnil Dolinar.

Poskusite, ali znate rešiti vse naloge za prvošolčke

Bralka je s pismom želela opozoriti, da se po njenem mnenju prvošolčkom nalaga preveliko breme. »Rekli so, da je prvi razred zgolj priprava na šolo. Po nekaj tednih sem ugotovila, da je to čisto prava šola in samo šola. Nič igranja, sedenje in učenje črk in številk in vsega drugega. Da o domačih nalogah sploh ne govorim. Po mojem mnenju so otrokom vzeli eno leto otroštva in brezskrbne igre, ki so jo prejšnje generacije še imele,« dodaja bralka.

Na ministrstvo za šolstvo smo se obrnili za mnenje, ali se jim zdi primerno, da otroci že v prvem razredu, ki naj bi bil namenjen predvsem igri in pripravi na šolo, tekmujejo v matematiki. Skopo so nam odgovorili, da so tovrstna tekmovanja izbirna: »Nanje se prijavljajo tisti učenci ali dijaki, ki bi se želeli pomeriti v znanju s svojimi vrstniki," in dodali, da omenjeno tekmovanje ni sofinancirano iz sredstev ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Napovedali so, da je pri šolski reformi predvidena tudi prenova učnih načrtov za osnovno šolo. Več podrobnosti niso pojasnili.

Na spodnji fotografiji lahko poskusite rešiti naloge iz matematičnega tekmovanja za prvošolce.

Drugi dve strani letošnjega tekmovanja. Ali znate rešiti vse naloge za prvošolčke? FOTO: Bralka

