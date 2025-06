Ogorčena bralka: »Takole je pa na Bledu« (FOTO)

V uredništvu smo prejeli fotografijo, posneto med enim najbolj vročih dni v letošnjem letu na Bledu. Na njej je mogoče videti konja, vpreženega v kočijo, ki stoji na žgočem soncu, medtem ko njegov lastnik počiva nedaleč stran na stolu, ki ga je postavil v senco. »Takole je pa na Bledu. Posneto v ponedeljek, 23. junija, ob 14.15. Konj mora čakati na vročem soncu, gospod pa sedi v senci,« je ogorčena bralka pripisala k fotografiji.

Tudi konji so, enako kot ljudje in druge živali, občutljivi na visoke temperature, zato jih ni priporočljivo obremenjevati v delih dneva, ko so te najvišje, če se že odpravimo s konjem na prosto, pa poskrbimo, da se, kolikor je le mogoče, zadržuje v senci. V primeru, da to ni mogoče, pa je treba konja aklimatizirati, opozarjajo veterinarji, ki ob tem svarijo, da lahko konja v nasprotnem primeru zadene vročinska kap, ki se pogosto konča s poginom.

Veterinarji svetujejo tudi, kako konja primerno aklimatizirati: počakamo, da je vročina okoli poldneva najhujša, zajahamo in jahamo na polno. To velja še posebej za tekmovalne konje, ki se jim obeta tekma ob neugodnih urah in visoki vročini. Konj se mora tako kot jahač navaditi na delo v vročini, dodajajo strokovnjaki. Upamo, da je bil tudi konj z Bleda vročine že vajen in ustrezno aklimatiziran.