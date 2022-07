Ogorčena bralka Špela: Je to v Ljubljani res že postalo normalno?

Na naše uredništvo se je obrnila jezna bralka Špela, ki je po dolgem času obiskala Ljubljano. Preden se je odpravila po obveznostih, si je privoščila jutranjo kavico v bližini parka Zvezda v središču mesta. Želela je naročiti še sendvič, zato je odprla meni. Tam pa jo je čakalo neprijetno presenečenje.

Cene prigrizkov so se ji zdele previsoke, še posebej ko je sendviče videla v izložbi bara. Bili so namreč miniaturni, cena pa ne. Od njenega obiska Ljubljane je minilo že nekaj mesecev, zato so jo toliko višje cene šokirale. Najbolj pa jo je vznemirilo, da v baru, ki ga je obiskala, zaračunajo tudi navadno vodo, natočeno iz pipe – 50 centov na kozarček.

»To se mi zdi nesprejemljivo. Tega pri nas ni. Se vam zdi to v Ljubljani že normalno?« prebivalce glavnega mesta sprašuje Špela, ki se bo odslej v prestolnico odpravila le še s sendvičem in steklenico vode v torbici.