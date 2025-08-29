Ogorčena bralka Irena: Po vročini sem se vlekla do poliklinike, nato pa šok!

Na nas se je obrnila starejša gospa, upokojenka zaradi dogodka, ki jo je na ljubljanski polikliniki zelo razjezil. »Tisti vroči četrtek pred praznikom 15. avgusta sem klicala na polikliniko, da vprašam, do kdaj dela laboratorij. Na telefon se je oglasil vratar. Bila je že ura nekaj čez tri popoldne, ko mi je namesto jasne informacije le dal direktno številko in rekel, naj se tam sama zmenim. A takrat bi moral vedeti, da laboratorij ne dela več,« je zapisala.

Na številki je sicer zvonilo, vendar se ni oglasil nihče. »Ker sem nekdanja zaposlena v zdravstvu, sem pomislila, da imajo delo z bolniki in jih nisem želela motiti. Hkrati pa sem bila prepričana, da laboratorij dela do 19. ure, saj tako piše na njihovem urniku. Poleg tega mi je vratar sam dal njihovo številko, zato sem se odločila, da se odpravim na pot«.

Po vročini je prišla z avtobusom do poliklinike ob 16. uri, a so jo pričakala zaprta vrata laboratorija. Delali so namreč le do 15. ure. »Lahko si mislite, kako sem bila jezna in razočarana, ko sem se obrnila in šla nazaj na avtobus povsem po nepotrebnem«.

Bralka se sprašuje: »zakaj vratar tega ni vedel? Zakaj daje ljudem napačne informacije? Ali res ni naloga nekoga na vhodu, da zna povedati točne delovne ure laboratorija? Če že na spletni strani ni jasno označeno, da so pred prazniki urniki drugačni, bi pa vsaj zaposleni morali vedeti, kaj je odprto in kaj ne.«

»Starejši ljudje nimamo energije in časa, da bi se po nepotrebnem vlekli po vročini, samo zato, da stojimo pred zaklenjenimi vrati. Človek ima občutek, da so informatorji le sami sebi namen oziroma vsaj dotični.«

Z vprašanjem smo se obrnili tudi na Polikliniko v Ljubljani. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.

