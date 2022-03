»Acroni z rdečo zvezdo na stavbi, izraža podporo Rusiji. To je sramotno!« (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec, ki ga zelo moti postavitev sovjetske zvezde na vrh stavbe, ki je prebarvana v ukrajinske barve (glej fotografije). Še posebej v času ruske invazije na Ukrajino se zdi bralcu, ki želi ostati anonimen, to neprimerno. Po njegovem mnenju je to izkazovanje podpore Rusiji, ki da je v teh časih sramotna.

Bralec je sporočil, da so v drugi polovici lanskega avgusta v SIJ Acroni Jesenice na novo prebarvali eno izmed stavb. Gre za obrat hladne valjarne 2400 v naselju Slovenski Javornik. »Na streho valjarne so postavili obnovljeno in prebarvano rdečo sovjetsko zvezdo s srpom in kladivom na sredini. /.../ Totalitaristični simbol sovjetske zvezde se pne nad javno potjo in naseljem Koroška Bela in je viden že od daleč. Poleg javnega izražanja podpore ruskim agresorjem takšno dejanje oziroma sporočilo nekateri delavci tovarne in pa tudi krajani Jesenic razumejo kot provokacijo in resno izzivanje. Takšno dejanje nadleguje, provocira in izziva z javnim razobešanjem totalitarističnega simbola nad sveže prebarvano stavbo v modri in rumeni barvi. To dejanje, da so v barvah ukrajinske zastave prebarvali samo sprednje, vidno lice stavbe in istočasno obnovili in poudarili sovjetsko zvezdo na vrhu, ima zelo močno sporočilo vodstva Acronija.« Bralec meni, da Acroni s tem izraža podporo ruskim agresorjem in da so taka dejanja v posmeh in sramoto delavcem, ki tam delajo.

SIJ Acroni je v lasti družine Zubicki, lastnice ruske jeklarske skupine Koks. Zdaj že pokojni Boris Zubicki je bil član Putinove stranke Enotna Rusija in njegov zaveznik. Danes je SIJ v rokah njegovih sinov Jevgenija in Andreja.

Rdeči znak na strehi je bil kot delavski simbol tam že nekaj desetletij

Kaj menijo o taki simboliki na stavbi sredi naselja, smo povprašali na občino Jesenice. Iz kabineta župana so nam sporočili, da občina nima vpliva na odločitve lastnikov o ravnanju z njihovim premoženjem: »V tem primeru zadeva, kakor je nam znano, ni povezana s trenutnimi političnimi razmerami v Rusiji in Ukrajini. Rdeči znak na strehi je bil kot delavski simbol na streho nameščen že pred nekaj desetletji ter obnovljen lani, po naših informacijah pa tudi izbor barv fasade (prav tako obnovljene že lani) ne nosi nobene sporočilnosti, povezane z rusko-ukrajinskimi razmerami. Na splošno pa menimo, da vojaški napad Rusije na Ukrajino sicer povzroča gorje in humanitarno katastrofo, kar v civiliziranem svetu ni sprejemljivo, zato bi se v kriznih razmerah vsi morali vzdržati kakršnih koli ravnanj, ki bi kakor koli lahko izkazovali oziroma podpirali vojaško agresijo na Ukrajino.«

Če imate tudi vi zgodbo za nas, izpolnite spodnji obrazec.