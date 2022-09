Oglas Slovenke na bolniški je razburil mnoge: »Bi ti jaz že dal rizik«

Bralci ste nas opozorili na oglas v eni izmed facebook skupin, ki je namenjena iskanju oziroma nudenju zaposlitve.

»Živjo, pišem anonimno, zaradi delodajalca. Sem v daljši bolniški (rizična nosečnost), iščem nekaj za dodaten zaslužek, karkoli, samo da ni fizično delo, lahko sprehajanje psov itd. Zelo bom hvaležna za vse informacije,« se je glasil zapis neke ženske, ki je želela ostati anonimna.

Oglas, ki je dvignil veliko prahu. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

A iskalka dodatne zaposlitve ni naletela na odzive, kakršne bi si verjetno želela. Izpostavljamo nekaj komentarjev, ki so se objavili pod objavo:

»Če imate rizično nosečnost, a ne bi morali počivati, namesto sprehajat pse?!«

»Imate odprto bolniško? Torej so vam dovoljeni sprehodi, da bi sprehajali pse? Ker drugače vas lahko inšpekcija zelo hitro dobi.«

»Rizična nosečnost in sprehajanje psov ni ravno dobra kombinacija.«

»Če imate res rizično nosečnost, ležite doma (dobili ste jo z razlogom). Če je nimate in samo izkoriščate možnosti, ki so namenjene zaščiti matere in ploda, pa zdaj lepo pretrpite z nižjimi dohodki in molčite.«

»Dal bi jaz tebi rizik.«

Delodajalec in ZZZS lahko izvedeta nadzor

Če delodajalec sumi, da zaposleni izkoriščajo bolniško odsotnost za druge namene, se lahko odloči za izvedbo nadzora. To lahko izvede sam ali najame detektiva, da nadzoruje gibanje osebe, ki je bolniško odsotna. Detektivi izvajajo nadzor in zbirajo informacije skladno z Zakonom o detektivski dejavnosti in smejo ob sumu zlorabe od pristojnega zdravnika pridobiti le podatke o obstoju in času trajanja bolniške odsotnosti ter podatke o dovoljenem režimu gibanja, ne smejo pa pridobiti podatkov o režimu zdravljenja.

Kdaj nadzore opravi inšpektor ZZZS? Kadar je delavec odsoten več kot 20 dni, gre nadomestilo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V tem primeru na vrata potrka laični nadzornik (zaposlenec ZZZS), ki ugotavlja, ali oseba ravna po navodilih osebnega zdravnika.