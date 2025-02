Oglas, ki je mnoge razburil: za pakirno mesto 100 evrov na mesec, a to še ni vse

Bralci ste nas opozorili na oglas na facebooku, ki je požel kar nekaj zgražanja med uporabniki spleta. Avtorica objave namreč oddaja parkirno mesto na Malgajevi ulici v Ljubljani, zanj je treba odšteti 100 evrov na mesec, najemnik pa mora poravnati tudi »tekoče stroške«.

Oglas za parkirno mesto. FOTO: Zaslonski posnetek

Številni komentatorji pod objavo se sprašujejo, kakšni so tekoči mesečni stroški – poleg redne mesečne najemnine. »Garaža ima zavarovanje, klicni center, razsvetljavo, varovanje ... vse to stane in to so ti stroški,« se je glasil odgovor, a večine žal ni prepričal.

Sodeč po oglasih, objavljenih na nepremičninskem portalu, je sicer za parkirna mesta v ljubljanskih garažnih hišah oziroma garažah treba odšteti od 60 do 150 evrov. V nobenem od oglasov sicer nismo zasledili, da bi lastnik najemniku zaračunaval tudi tekoče stroške.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije.