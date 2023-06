»Ogaba, kaj sem videla na otroškem igrišču! Kaj lahko storimo?« (FOTO)

Bralka nam je poslala fotografiji z otroškega igrišča v središču Ljubljane, s katerih je razvidno, da vrana kljuva truplo goloba. »Fuj, ogabno, kaj sem zasledila na sprehodu,« nam je zapisala in se vprašala, kdo lahko poskrbi za sanacijo goloba.

Gre sicer za povsem naravno selekcijo sive vrane, saj so te ptice znane kot »čistilci«, se pravi, da je to vrsta, ki se lahko prehranjuje tudi z mrhovino. Vzroki poginov so lahko različni, od plenjenja, povozov, naravne smrti, zastrupitev in tudi nezakonitega lova, pravijo na MOL in dodajajo, da niso zasledili, da bi bilo v Ljubljani v zadnjem času kaj več mrtvih golobov, niti, da bi imeli ti kakšno bolezen.

FOTO: Bralka

Truplo živali lahko posameznik sicer sam zavrže ob primernem rokovanju z zaščitnimi rokavicami, a na MOL priporočajo, da se v takem primeru pokliče na veterinarsko higiensko službo oziroma v primeru zavarovanih vrst na Prirodoslovni muzej.

Ne glede na to, na čigavem zemljišču se kadaver nahaja, bodisi na privatnem ali na javnem, MOL svetuje, da se v takšnih primerih obvesti veterinarsko higiensko službo (za Ljubljano je to NVI Ljubljana). Če se na njihovi številki nihče ne javi, se pokliče 112, kjer imajo številko dežurnega higienika.

V primeru najdbe kadavrov zavarovanih vrst ptic se obvesti Prirodoslovni muzej Slovenije na telefon 041 512 440. Razen za primere množičnih poginov (najdenih več 10 kadavrov), takrat se obvesti 112 in oni potem peljejo postopek naprej, saj lahko gre za kakšno kužno bolezen.

