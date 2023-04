Besna bralka: hči od leta 2021 čakala na ortodonta, potem pa izvisela! Zdaj se mora znova postaviti v vrsto pri drugem

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Daniela, ki je opisala svojo izkušnjo z ortodontskim zdravljenjem. Bolje bi bilo napisati izkušnjo z iskanjem ortodontskega zdravljenja ali izkušnjo s čakanjem na ortodontsko zdravljenje, saj bralka s svojo hčerko niti po dveh letih ni prišla na vrsto za zobozdravnika ortodonta.

Danielino hčerko Lariso so februarja 2021 naročili na prvi ortodontski pregled, na katerega je morala čakati več kot dve leti – dobila je datum prvega pregleda na dan 4. 3. 2023. Dva meseca pred težko pričakovanim prvim obiskom je bralka na portalu Zvem slučajno opazila, da so napotnico za ortodonta preklicali. Ortodontka, pri kateri je bila naročena hčerka, se je namreč upokojila. »Dr. Helena Simonič Gerzej se je upokojila in do danes še nisem dobila obvestila o preklicu napotnice od nikogar,« nam zaupa jezna bralka, in še, da ortodonta, ki bi nadomestil upokojeno zobozdravnico, ni.

Za pojasnilo se je bralka obrnila na ministrstvo za zdravje, NIJZ, zastopnika za pacientove pravice, zastopniku za človekove pravice, na ortodontsko združenje in po njenih besedah »od vseh prejela isti odgovor, da naj se obrne na nekoga drugega, saj naslovljeni niso odgovorni.« Zgrožena pove še, kaj so ji svetovali v uradu zastopnika pacientovih pravic. »Poslali so me k ortodontu v Zagreb. Za zdravljenje bi dobila povrnjeno le polovico stroškov, do Zagreba bi bilo treba približno 15-krat, zdravljenje pa stane okoli 5000 evrov.«

Bralka pojasnjuje, da je situacija še toliko bolj alarmantna, saj ima hčerka Larisa zdaj že 12 let in si novega večletnega čakanja v vrsti za prvi pregled pri ortodontu ne more privoščiti. Zdravljenje se mora namreč začeti, preden je otrok star 16 let. Po tej starosti zdravljenja zdravstveno zavarovanje več ne krije. Bralka še vedno ni prejela obvestila o tem, ali bo paciente upokojene zobozdravnice prevzel nov ortodont.

Prehitro do napotnice za ortodonta in zaradi vztrajanja staršev

Tudi mi smo se z vprašanji obrnili na Zdravniško zbornico Slovenije, kjer pojasnjujejo, da je glavni razlog za dolge čakalne dobe v ortodontiji velik razkorak med potrebami, pravicami ter željami prebivalstva in številom programov za čeljustno in zobno ortopedijo, za katere je plačnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). »Deklarativno (na papirju) država pacientom zagotavlja pravico do vseh storitev, vendar z instrumenti, kot so število in obseg programov omejuje obseg izvedenih zdravstvenih storitev in dejansko preprečuje udejanjanje teh pravic. Ob tem je treba poudariti, da so vsi s strani ZZZS financirani javni programi v celoti realizirani, tako da čakalne dobe ne nastajajo npr. iz tega razloga. Vsako leto bi potrebovali vsaj 10 dodatnih programov, ki bi bili financirani s strani ZZZS, da bi v nekaj letih pokrili med 35 do 40 manjkajočih programov. Trenutno imamo tudi 12 specializantov, ki bodo v prihodnjih treh letih postopno zaključevali specializacijo.

Prav tako je še 16 specialistov ortodontije, ki delujejo v samoplačniških ordinacijah in niso v sistemu javne mreže. Večina med njimi bi bila pripravljena pomagati in izvajati javni program na osnovi koncesije, z delom bi lahko pričeli takoj, če bi za to imeli priložnost, vendar je bilo razpisov novih programov s strani MZ IN ZZZS zelo malo,« so pojasnili.

Na problematiko Zdravniška zbornica Slovenije in Slovensko ortodontsko društvo opozarjata že več let vse pristojne – tako MZ kot ZZZS ter javnost, sporočajo iz zbornice in še, da so podali tudi že rešitve. Več o tem si lahko preberete tukaj. Kot so ugotovili, je eden izmed vzrokov tudi, da veliko otrok pridobi napotnico za ortodontsko obravnavo prezgodaj ali zaradi vztrajanja staršev.

Pacientko bi moral obvestiti ZZZS

Če se vrnemo na opisani primer bralke, so nam na zbornici pojasnili, da v Sežani, od koder izvira primer, še vedno nimajo novega ortodonta, poteka pa razpis, ki je v zaključni fazi. Do 20. marca je bil rok za oddajo prijav. Kdaj bo novi ortodont začel z delom, smo želeli izvedeti na ministrstvu za zdravje, ampak nam niso odgovorili.

Kot so pojasnili, bi moral paciente o odhodu ortodonta obvestiti ZZZS: »Koncesionar mora v primeru prenehanja opravljanja koncesijske dejavnosti o tem obvestiti tako koncedenta (ki je za sekundarno raven zdravstvene dejavnosti ministrstvo za zdravje) kot Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS je tisti, ki o tem obvesti paciente.«

Na MZ skopi z odgovori

Na ministrstvo za zdravje smo naslovili precej vprašanj o ortodontski problematiki, med drugim smo prosili, da naštejejo ukrepe, ki so bili z njihove strani do zdaj narejeni za odpravo nesprejemljivo dolgih čakalnih vrst za ortodonta, vprašali smo jih, kaj načrtujejo v prihodnosti, da se razmere uredijo, zakaj niso upoštevali opozoril zdravniške zbornice o alarmantnih razmerah itn.,. ampak nam na naša vprašanja niso odgovorili. Če si premislijo in nam pošljejo vsebinska pojasnila, jih bomo takoj objavili.

O nedopustnih čakalnih vrstah smo poročali že dve leti nazaj, že takrat je bilo treba na prvi pregled čakati tudi do devet let. Od takrat pa se ni nič spremenilo.

Če imate tudi vi za nas zanimivo zgodbo, izpolnite spodnji obrazec.