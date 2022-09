Obupana Sara v primežu dolgov: nasvet Darsovca vas bo šokiral

Na nas se je obrnila bralka Sara, ki je letos doživela neprijetno izkušnjo z uporabo letne vinjete. Ob nakupu le te, se je namreč pripetila tiskarska napaka, ki bo uporabnico slovenskih avtocest stala celo premoženje.

»Letos januarja sem kupila vinjeto, za moje vozilo z registrsko tablico MB-62-BSR, no vsaj tako sem mislila.Kmalu po tem ko sem prišla iz dopusta v začetku septembra sem prejela dvakratno kazen, 2x po 300€ (ta kazen je bila za 21.8 in 1.9.) in še račun za vinjete. Po prejetju kazni sem poklicala info točko DARS in sem preverila podatke, saj sem imela shranjen račun od vinjete od januarja. Gospa mi je povedala da je napaka nastala pri tem, da je namesto B-ja vnešeno število 8 -torej je ta vinjeta registrirana na napačno številko.«

Preverila je tudi, če tablica z omenjeno zgrešeno številko obstaja in ugotovila, da je ni v prometu. Očitno v Darsovem sistemu te napake niso zaznali, Sara pa je kar nekaj mesecev mislila, da se popolnoma legalno vozi po slovenskih avtocestah. Vse dokler ni po poletju prejela dveh kazni, ki sta ju vrgli na rit.

»Gospoda na Dars servis točki ob Mariborski avtocesti sem vprašala, če bom zdaj dobivala še neskončno kazni, ker sem občasno uporabljala avtoceste, in je rekel da tega ne more pogledat. Zanimalo me je kaj naj naredim v tem primeru, in mi je rekel da ''jah poberi denar dol pa ti nič ne morejo vzeti''. Verjamem da je marsikomu moja situacija zelo smešna ampak meni žal ni bila. Rekla sem mu da potem če ne plačam kazni ne morem več registrirat vozila in je rekel da ga naj na fanta. Mislim taki odgovori so res nekoristni, najboljše res da vse prodam pa se preselim v gozd brez vsega ali kaj? Na žalost se mi vse te kazni zdijo sila sporne, in seveda nisem edina s takimi problemi.«

S podobnimi težavami naj bi bilo v Sloveniji kar 500 voznikov, ki so napačno podali svojo registrsko tablico ali pa so jo napačno vnesli uslužbenci na prodajnih mestih. Vprašanja v zvezi s takšnimi zapleti smo poslali tudi na DARS, odgovore še čakamo.