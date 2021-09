Obračun dveh tolp v središču Ljubljane, bralec trdi, da so bili oboroženi

Četrtkov miren večer v Ljubljani je prekinil obračun, ki se je zgodil v bližini ene od restavracij. Bralec sporoča, da sta se spopadli tolpi, menda oboroženi. Dodal je, da tolpe verjetno tudi vodijo prostitucijo v prostorih blizu kraja obračuna. »Morda vam uspe ugotoviti, zakaj nihče ne ukrene nič,« piše bralec in dodaja, da stvari lahko eskalirajo do te mere, da bodo ogrožena tudi življenja.



Policijska uprava Ljubljana potrjuje, da obravnavajo dogodek v središču Ljubljane, kjer se je sprlo več oseb: »Z dvema osebama se je sprla skupina treh oseb, ki so kraj zapustile ob prihodu policije. Po do zdaj zbranih obvestilih v dogodku ni bil nihče poškodovan, prav tako niso bili uporabljeni nevarni predmeti ali orožje.«



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo ustrezno ukrepali. Dodajajo še, da zbiranje obvestil še poteka, zato drugih informacij trenutno ne morejo podati.

