Objavljamo posnetek hladnokrvnega povoženja v Sloveniji (VIDEO)

»Zbij eno, zbij, zbij, povoz' ... « To so besede, ki poleg smeha odmevajo na posnetku trojice okrutnežev, ki so z avtomobilom povozili goski.Na posnetku je slišati, kako zaropota, ko vozilo zadane nič krive živali, nato pa se zasliši razposajeni glas, ki izreče besede: »Pa ne me jebat' ...« Snemalec še obrne kamero nazaj in posname zbiti goski, medtem pa ni slišati, da bi smeh pojenjal.Uporabniki družabnih omrežij so bili nad videnim šokirani, posnetek, ki ga je poobjavilo društvo Lajka, pa si je do tega trenutka ogledalo že več kot dvesto tisoč ljudi. Z njim so poskušali izbrskati hladnokrvneže, kar jim je tudi uspelo. Nad dejanjem so bili mnogi zgroženi, identiteta trojice pa naj bi bila že znana.Posnetek okrutnega dejanja je objavljen na povezavi , bolj podrobno o dogodku pa v članku Policistu nalašč povozili goske in se smejal