Nujno branje, da ne boste čisto po nepotrebnem plačevali

Kaj pa če prejema darila sploh niste prijavili? Rok za davčno napoved začne teči ob prejetju darila (če ste prejeli od iste osebe več daril) oziroma ob podpisu darilne pogodbe (če je ta podpisana). Če je isti darovalec v enem letu obdarjencu podaril več premičnin, začne rok 12 mesecev za davčno napoved teči od prejema prvega darila.



Če napovedi ne odda ali zamudi rok vložitve (možna je sicer tudi



Zavezanec mora plačati davek na dediščine in darila v 30 dneh od vročitve odločbe. Če davek ni plačan v predpisanem roku, se zaračunajo zamudne obresti po 0,0247 odstotni dnevni obrestni meri. Rok za davčno napoved začne teči ob prejetju darila (če ste prejeli od iste osebe več daril) oziroma ob podpisu darilne pogodbe (če je ta podpisana). Če je isti darovalec v enem letu obdarjencu podaril več premičnin, začne rok 12 mesecev za davčno napoved teči od prejema prvega darila.Če napovedi ne odda ali zamudi rok vložitve (možna je sicer tudi samoprijava ), davčni zavezanec stori prekršek, za katerega je predpisana globa od 210 do 1200 evrov.Zavezanec mora plačati davek na dediščine in darila v 30 dneh od vročitve odločbe. Če davek ni plačan v predpisanem roku, se zaračunajo zamudne obresti po 0,0247 odstotni dnevni obrestni meri.

Od vrednosti € Znaša davek:

nad do € % € 10.000 5 10.000 50.000 500 + 6 nad 10.000 50.000 100.000 2.900 + 7 nad 50.000 100.000 200.000 6.400 + 8 nad 100.000 200.000 300.000 14.400 + 10 nad 200.000 300.000 400.000 24.400 + 12 nad 300.000 400.000 36.400 + 14 nad 400.000

Od vrednosti € Znaša davek:

nad do € % € 10.000 8 10.000 50.000 800 + 9 nad 10.000 50.000 100.000 4.400 + 10 nad 50.000 100.000 200.000 9.400 + 11 nad 100.000 200.000 300.000 20.400 + 13 nad 200.000 300.000 400.000 33.400 + 15 nad 300.000 400.000 48.400 + 17 nad 400.000

Od vrednosti € Znaša davek:

nad do € % € 10.000 12 10.000 50.000 1.200 + 16 nad 10.000 50.000 100.000 7.600 + 20 nad 50.000 100.000 200.000 17.600 + 25 nad 100.000 200.000 300.000 42.600 + 30 nad 200.000 300.000 400.000 72.600 + 35 nad 300.000 400.000 107.600 + 39 nad 400.000

Imate kakšno vprašanje ali pa zgodbo za nas? Pišite prek spodnjega obrazca:

Bralcuje ob nakupu nepremičnine, kot je to pogosto v navadi, z delom kupnine priskočil sorodnik. Oče mu je za nakup lastnega doma dal 60.000 evrov (oče ne bo solastnik nepremičnine), torej mu je denar podaril, ne gre za (brezobrestno) posojilo. Bralca sedaj zanima, ali mora to, da mu je oče dal 60 tisočakov, prijaviti na Furs (in še kam drugam) ter ali bo moral zaradi tega plačati kak davek.Odgovor je preprost: da. Fursu je treba sporočiti, da ste prejeli premičnino ali pa posojilo. Kot pojasnjujejo, je davčni zavezanec za plačilo davka od podarjenega darila obdarjenec. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (kamor se šteje tudi denar in vrednostni papirji) ter tudi premoženjske in druge stvarne pravice.Davčni zavezanec mora vložiti napoved vedno, ko prejme darilo, razen v primeru podaritve denarja do vrednosti 5000 evrov, in sicer v 15 dneh od sprejema darila pri finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register oz. na katerega območju leži podarjena nepremičnina. Darilo velja za sprejeto ob podpisu darilne pogodbe oziroma ob dejanskem prejemu darila.Za dediče prvega dednega reda, velja oprostitev davka, vendar je ne glede na to, treba oddati napoved, ker gre za podaritev denarja v vrednosti nad 5000 evrov.Kakšen pa bi bil postopek v primeru bralca, če bi od očeta prejel (brezobrestno) posojilo v enakem znesku?Glede na navedeno oče na podlagi pogodbe o brezobrestnem posojilu ne bo dosegel dohodka, se pravi obresti, zato s tega naslova ne bo imel obveznosti plačila dohodnine. V tem primeru pri očetu ne bo prišlo do povečanja premoženja. Prav tako bralcu, ki mu je oče dal brezobrestno posojilo za nakup stanovanja, s tem ne bo prišlo do povečanja premoženja, glede na to, da bo moral to posojilo vrniti,« odgovarjajo na Fursu. Posojilo prav tako ne gre v dohodnino.Kako pa bi bilo v primeru, da bi bralcu pomagala npr. babica ali pa stric? Kako bi bilo s plačilom morebitnega davka v tem primeru? Davčne stopnje so različne glede na stopnjo sorodstva, pri tem je predvidena oprostitev za dediče prvega dednega reda ter določene osebe, ki so z njimi izenačeni (zet, snaha, pastorek in obdarjenec, ki je živel z darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti).II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci):III. dedni red (dedi in babice)vse druge osebe: