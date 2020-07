Noro: bralec bil v smrtni nevarnosti, ne boste verjeli, kaj so mu naredili

»To se dogaja že povsod, tako v tujini, sploh pa na avtocestah pri nas v Sloveniji. Tudi sam sem že večkrat to izkusil. Zelo nevarno početje, tako za cepca in vse ostale,« nam je pisal bralec Klavdijo, ki ga je razburil posnetek (ta je bil objavljen v zaklenjeni skupini na facebooku). Prikazuje namerno in nevarno sunkovito zaviranje brez varnostne razdalje.



Pri PU Ljubljana so potrdili, da tudi njih obveščajo o tem oziroma da tudi sami zaznavajo »različne posnetke nespametnih voženj voznikov. Pri tem vedno tudi poskušamo ugotoviti okoliščine samega prekrška in ukrepati v skladu z zakonodajo.«



Sunkovito zaviranje je opredeljeno v 3. odstavku 45. člena zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Sankcija za voznika, ki sunkovito zavira (razen v nevarnosti), znaša 200 evrov. Če voznik nenadno zavira brez razloga, je izključena kršitev za vožnjo drugega voznika na premajhni varnostni razdalji, saj sam ni mogel vplivati na njo, pojasnjujejo pri policiji. Policisti v teh primerih ukrepajo ob osebni zaznavi prekrška ali pa z zaznavo prekrška z ustreznimi tehničnimi sredstvi ali napravami. V primeru prometne nesreče pa okoliščine ugotavljajo z ogledom kraja prometne nesreče in ugotavljanjem ostalih dejstev in okoliščin.

Razdaljo med vozili določa 44. člen ZPrCP: (1) Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah (varnostna razdalja) oziroma na razdalji, določeni s prometnim znakom.

(2) Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere omogočati, da:

– lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali ustavi,

– se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ob dobrih prometnih razmerah, kadar se oblikuje kolona, ki vozi z zmanjšano hitrostjo, varnostna razdalja lahko zmanjša, vendar ne sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi (minimalna varnostna razdalja).

(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena.

(6) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na varnostni razdalji, določeni s prometnim znakom. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi tri kazenske točke.

Imate zgodbo, ki bi jo radi delili z nami, ali pa ste videli kaj zanimivega? Pišite nam prek spodnjega obrazca.