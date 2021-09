Nikar ne počnite tega na avtocesti

Na avtocestah v Sloveniji se večina ljudi v primeru nesreče pravilno razvrsti. To je skrajno levo in skrajno desno, tako da na sredini ostane reševalni pas, namenjen intervencijskim vozilom. A po njem se včasih zapelje tudi kakšen, ki meni, da je njegov čas pomembnejši.

​Bralci ste nas opozorili na objavo policije in svetovali, naj potencialne kršitelje podučimo, da bo takšno početje precej olajšalo njihove denarnice. Kot piše policija, je kazen za vožnjo po reševalnem pasu na avtocesti ali hitri cesti, če niste v intervencijskem vozilu, 200 evrov. Bralka Jasna je na to dodala: »Še prenizka kazen za takšno početje.«

