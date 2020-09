NIJZ pošilja SMS sporočila. Ste ga prejeli?

Na nas se je obrnil bralec Darko, ki ga je Nacionalni inštitut za varovanje zdravja(NIJZ) prek SMS sporočila povabil, da si namesti mobilno aplikacijo #OstaniZdrav, ki vam sporoči, ali ste bili v stiku z okuženo osebo.



Naš bralec je bil sporočila vesel, kajti upa, da si bo čim več Slovencev namestilo aplikacijo in tako pripomoglo k učinkovitejšemu obvladovanju virusa. Teoretikom zarot pa sporoča, naj utihnejo in če imajo preveč časa, naj gredo kot prostovoljci pomagat razkuževati šole in vrtce.

NIJZ vse mobilne operaterje zaprosil za sodelovanje

Na NIJZ smo preverili kako to, da je naš bralec dobil takšno SMS povabilo. Pravijo, da je NIJZ vse mobilne operaterje zaprosil za sodelovanje in pomoč pri obveščanju prebivalcev, da bi si namestili aplikacijo za iskanje morebitnih stikov. Bralec Darko je pri operaterju T-2, po našem vedenju pa drugi operaterji(Telemach, Telekom, Hot) tovrstnih sporočil (še) niso poslali svojim uporabnikom.



Kljub temu pa je naš bralec opozoril na jezikovne nastavitve v aplikaciji, saj je celotna aplikacija namreč v angleščini. Sumi, da zato, ker na telefonu uporablja angleški android, a bi si želel, da so slovenske aplikacije v slovenščini.



