Po operaciji v SB Izola jo je čakalo kosilo: tega na krožniku ni pričakovala (FOTO)

Bralka, katere ime hranimo v uredništvu, je nedavno pristala v bolnišnici na operativnem posegu po odstranitvi kamnov iz žolčnika. Predpisana ji je bila najstrožja dieta, a jo je nekaj ur po operaciji na mizi čakalo vse prej kot dietno kosilo. »Uradno ne bi smela zaužiti dobiti nič olja in nič maščob, saj so mi predpisali strogo žolčno dieto. A kot vidite na fotografiji, sem dobila prepečenec in mesno juho, po kateri plava olje,« se je pritožila nam in tudi osebju v Splošni bolnišnici SB) Izola, a kot pravi, ni zaleglo.

Letos je bila zaradi zapletov po lanskoletni operaciji na oddelku gastrologije že večkrat, vedno pa je bila težava z juhami. »Zdravnik naroči zelenjavno juho, iz kuhinje pa pošljejo mesno in za nameček še mastno. Bolnice, s katerimi sem bila letos poleti skupaj v sobi na oddelku, so imele kronične hude bolezni prebavil. Ne bi smele jesti mastne hrane in sveže zelenjave, a so vsak dan za kosilo dobile prav to,« pravi ogorčena. Menda je tudi zdravstveno osebje skušalo v kuhinji narediti red in opozarjalo, naj upoštevajo diete, ki jih predpiše zdravnik, a se na dolgi rok ni nič spremenilo. »Ponavadi pokličejo v kuhinjo in enkrat na sto poskusov dobim zelenjavno juho,« pravi bolnica, ki je sicer tudi veganka.

»Medicinskim sestram sem lepo povedala, da je kuhinja spet 'zamočila', pa so popenile, grozijo in se derejo. Za kazen so v sobi pobrale gumbe, s katerimi lahko pokličemo na pomoč. Prepričana sem, da tega ne bi smele storiti, saj ogrožajo življenja vsem nam,« je potožila. Gumbe za pomoč so sicer kmalu dobile nazaj, a je baje nekoč le malo manjkalo, da bi se prehitro končalo življenje neke ženske, »ker je osebje sredi noči ure ignoriralo zvonce, na katere so sostanovalke v sobi opozarjale, da se s pacientko nekaj hudega dogaja«.

Zaradi varstva osebnih podatkov ne bodo mogli v celoti odgovoriti

V SB Izola smo poslali vprašanja, kako komentirajo očitke na račun njihove kuhinje in zakaj se sestre odločajo za odvzem gumbov za klic na pomoč, a so nam odgovorili le, da na zastavljanja vprašanja zaradi varstva osebnih podatkov ne bodo mogli v celoti odgovoriti, a da SB Izola vsem pacientom zagotavlja primerno, kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

Ste tudi v zasledili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.