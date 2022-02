Plačaj ali pojdi: pozitivni bralki koronatesta niso želeli opraviti brezplačno

Vlada je s ponedeljkom ukinila brezplačne hitre teste za vse. Po novem so do njih upravičene nekatere izjeme, med njimi tudi tisti, ki so na samotestiranju pozitivni (več o tem v spodnjem okvirčku). Pozitivna na samotestiranju je bila tudi naša bralka, ki se je v ponedeljek zvečer odpravila še po uradno potrditev na testirno točko na ljubljanskem Rudniku. S seboj je imela plošček s samotestiranja, ki je kazal pozitiven rezultat. A ko se je z osebo na testirni točki pogovarjala in želela opraviti brezplačen test, ji je ta pojasnila: »Njegov odgovor na moj, da imam pozitiven test in da je za pozitivne brezplačno, je bil: "Pri nas je pač tako, da je treba plačati."« Bralka se v vsej svoji muki, ki je prišla z boleznijo, ni želela prerekati, ampak je test pač plačala. Rezultat je potrdil, da v njenem organizmu kroži novi koronavirus.

Račun za plačilo testa. FOTO: bralka

Plačljivi test, ki bi moral biti brezplačen, je opravila pri izvajalcu NYD, od koder so pojasnili: »Navodilo s strani Ministrstva za zdravje, da je v primeru pozitivnega samotesta (v kolikor testiranec pred izvedbo testiranja predloži na vpogled fotografijo pozitivne ploščice z osebnim dokumentom ali samo ploščico na točki testiranja) HAGT plačljiv s strani proračuna Republike Slovenije, je bilo objavljeno na spletni strani Ministrstva za zdravje šele včeraj 21.2.2022 tekom dne, tako da testirne točke niti niso vedele ali bile pripravljene na tovrstno izvajanje testiranj. Smo pa pričeli izvajati nemudoma, ko smo za to izvedeli s strani Ministrstva za zdravje.« V dokaz so pripeli še povezavo na odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid 19, sprejetem 19. 2. 2022 z začetkom veljavnosti 21. 2. 2022, ki da ne definira izjeme, da bi bilo HAG testiranje v primeru pozitivnega testa krito iz proračuna Republike Slovenije.

Za koga je hitri test še vedno brezplačen Na spletni strani ministrstva za zdravje je jasno zapisano, da je testiranje HAG še naprej brezplačno za: – osebo z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAG (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki). Oseba se naroči na test HAG pri izvajalcu testiranja in dokazilo pred izvedbo testiranja predloži na vpogled. V tem primeru gre za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije. – osebo, ki želi prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba se z dokazilom o pozitivnem testu HAG ali PCR (na primer izpis iz aplikacije zVem, SMS s pozitivnim izvidom testiranja) naroči na test HAG pri izvajalcu testiranja in dokazilo predloži na vpogled. V tem primeru gre za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije. Z namenom obvladovanja širjenja okužb priporočamo, da se oseba naroči na test HAG po predhodno opravljenem (negativnem) testu HAG za samotestiranje. Če je HAG test 7. dan ponovno pozitiven, oseba nadaljuje izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.