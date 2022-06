Razkrivamo: Na maturi goljufal in se hvalisal na družbenih omrežjih, zdaj ga čaka kazen

Na naše uredništvo se je obrnila bralka (ime hranimo v uredništvu), ki je zgrožena nad ravnanjem nekaterih dijakov z novomeške tehniške gimnazije. Ti naj bi na maturitetnem izpitu goljufali s pomočjo telefonov in tudi izrezanih listkov.

Poslala nam je dokaze in fotodokumentacijo, kjer je vse črno na belem. Pretiranega dela z dokazi sicer ni bilo, saj je eden od dijakov kar sam na družbenih omrežjih objavil "plonk ceglce" in se hvalisal s podvigom.

»Danes sem izvedela, da so pri maturi iz fizike na novomeški tehniški gimnaziji kljub dvema nadzornima profesorjema ljudje uporabljali telefone in drug od drugega prepisovali. Prav tako se je to dogajalo na izpitu za psihologijo. Sodelovalo je več dijakov, profesorji pa niso naredili nič, saj so imeli preveč dela s telefonom in branjem revije.« nam je sporočila bralka.

Dijaka, ki je 'plonkal', so našli

Objava enega od dijakov. FOTO: Zaslonski posnetek

Kaj se je dogajalo pri pisanju mature iz fizike in psihologije, smo preverili na Šolskem centru Novo mesto. Kot nam je sporočil tamkajšnji ravnatelj, so sum kršitve raziskali v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom. Na podlagi pridobljenih izjav in dokazov so ugotovili, da je kandidat pri fiziki uporabil nedovoljen pripomoček – listek za 'plonkanje'.

Dejanje je dijak po besedah ravnatelja tudi priznal. »Izrečen mu je ukrep razveljavitve izpita. Ta isti kandidat je bil tudi avtor objave na družbenem omrežju. Uveden je postopek ugotavljanja odgovornosti nadzornih učiteljev,« pojasnjuje ravnatelj, ki dodaja, da pri psihologiji navedenih kršitev niso ugotovili.

Za pisni del izpita nič točk

Pri Državnem izpitnem centru pa so nam pojasnili, da so po našem poizvedovanju takoj pozvali šolo, da jih obvestijo o poteku pisnih izpitov za fiziko in psihologijo ter morebitnih odstopanjih od pravil pisanja pisnih izpitov splošne mature. »Glede na skope informacije, ki smo jih prejeli o domnevni uporabi 'plonk listka', smo morali počakati na poročilo šole. Šola je z Državnim izpitnim centrom pri ugotavljanju dejanskega stanja konstruktivno sodelovala; končne ugotovitve šole smo prejeli danes,« so nam odgovorili v ponedeljek.

Šola je Državni izpitni center seznanila z ugotovitvami. V skladu z maturitetnimi pravili je šolska maturitetna komisija kandidatu izrekla ukrep razveljavitve dela izpita. To pomeni, da kandidat za pisni del izpita fizike ne dobi nobene točke. Kandidat izpit iz fizike lahko opravlja v enem izmed naslednjih izpitnih rokov: jeseni 2022, spomladi 2023 ...

Zaradi goljufanja so mu tako po vodi splavale sanje o tem, da ga po maturi čaka brezskrbno poletje in jesenski vpis na želeno fakulteto.

»Poskusi goljufanja so redki«

»Lahko rečemo, da se na šolah vsakoletno srečujejo z osamljenimi primeri poskusa t. i. goljufanja na maturi. Poskusi goljufanja so redki, saj na šolah nadzorne učitelje pozivamo k doslednemu upoštevanju izpitnega reda pri maturi in se tudi kandidati večkrat med samim šolanjem opominjajo na to, kaj sledi, če uporabljajo nedovoljene pripomočke,« še pojasnjujejo pristojni pri Državnem izpitnem centru.