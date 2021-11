Bralka Polona: Pišem e-pošto osebni zdravnici, dobim pa tak odgovor. Nezaslišano!

V uredništvo smo prejeli sporočilo jezne bralke Polone, ki je naletela na težave pri osebnem zdravniku. Takole je zapisala:

»V času epidemije se je spremenil sistem obiskovanja osebnih zdravnikov. Najbolje je, če se jim za recepte ali stalne napotnice piše preko e-pošte, saj jih preko telefonskih povezav skoraj ni mogoče priklicati. Seveda pa morate biti previdni tudi pri pošiljanju e-pošte. Če jo boste poslali v času njihove odsotnosti ali med prostimi dnevi (prazniki, konec tedna) vaša pošta ne bo prebrana. In prav to sem doživela, ko sem za dve sosedi, ki sta starejši občanki, pošiljala e-pošto, da bi jima izbrani zdravniki na kartico ZZZS pripisali nove recepte, za zdravila, ki jih jemljeta že leta. Kot da se ne zavedamo, da je za starejše, ki ne uporabljajo mobilnih telefonov, interneta in elektronske pošte že tako težko kontaktirati zdravnike, sedaj celo večnost preživijo pri klicanju zdravnika, kjer se oglasi le tajnica ali pa je vseskozi znak za zasedeno linijo, sedaj zanje ne moremo poslati e-pošte kadarkoli. Čeprav vsi vemo, da bi e-pošta v nabiralniku počakala toliko časa, da bi se zaposleni vrnili na delo in jo takrat prebrali in uredili dokumentacijo. Pa vendar ni tako in to je zares žalostno. In s tem se kaže odnos, da tudi vodilnim v zdravstvu ni mar za sočloveka.«

Odgovor iz ambulante. FOTO: Bralka Polona, Zaslonski Posnetek

O teh težavah smo že poročali. Tukaj preberite, kaj je o tem povedala zastopnica pacientovih pravic za ljubljansko regijo Duša Hlade-Zore, ki meni, da je v opisanem primeru kršena pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev ter poziva vse ljudi, ki so naleteli na to težavo, da o tem opozorijo pristojne institucije, saj je treba težavo rešiti sistemsko.

Kaj o tem pravijo na združenju zdravnikov družinske medicine?

Na združenje zdravnikov družinske medicine Slovenije smo se obrnili, ker smo želeli izvedeti, kje tiči vzrok za tako določitev nekaterih zdravstvenih domov in zdravnikov. V imenu združenja nam je odgovoril prim. dr. Aleksander Stepanović, ki meni, da je na e-sporočila, če so poslana na naslov, ki je uradno objavljen, treba odgovoriti v razumnem roku, o čemer bi moral biti bolnik obveščen z avtomatskim povratnim obvestilom, prav tako o predvidenem času do vsebinskega odgovora.

»V teh razmerah res prejemamo ogromno količino e-sporočil, za pregledovanje katerih nimamo predvidenega časa. V ordinacijskem čas moramo biti namreč na voljo za delo s pacienti in telefonske klice. Morda je to razlog, da so se nekateri izvajalci odločili za tak način dela. Dogaja se tudi, da bolniki pošiljajo sporočila čez vikend ali v nočnem času in potem pričakujejo odgovor takoj naslednje jutro. To žal res ni izvedljivo,« pojasnjuje Stepanović in opozarja, da elektronska pošta ni namenjena nujnim posvetom: »Namenjena je primarno za administrativne storitve (naročanje, recepti, podaljševanje napotnic ...), postavljanje diagnoze oziroma reševanje strokovnih vprašanj preko elektronskih sporočil pa se odsvetuje, tukaj je seveda tudi problem varstva osebnih podatkov.«