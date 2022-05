Toliko časa kot za nakup porabil za odhod iz nakupovalnega centra

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Klemen, ki je opozoril na gnečo v nakupovalnem centru Supernova na Rudnik prejšnjo soboto. »Razširjeni nakupovalni kompleks je privabil številne nove kupce in obiskovalce. Prostora za parkiranje je v garažnem kompleksu načeloma dovolj, ker pa je le en izvoz iz vseh etaž garažnega kompleksa, je ob koncu nakupovalnih konic na klančini pred izvozom strašna gneča. V soboto se je samo za izhod iz garaže iz 2. etaže čakalo 10 minut, še nadaljnjih 15 minut pa si potreboval, da si se prebil po lokalni cesti mimo Supernove do Dolenjske ceste (kjer se priključiš na absolutno neprednostnem semaforju, ki ima režim rdeča-zelena še od časov originalne Supernove) ali do obvoznice.«

Po odgovor smo se obrnili na Supernovo, od koder so nam sporočili: »K povečani gneči v preteklih dneh je prispeval izjemno velik odziv kupcev, ki so obiskali razširjeni del nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik. Gornje nadstropje garažne hiše ima planirana dva izhoda, trenutno je v funkciji le eden in to je lahko dodatni vzrok za nastajanje gneč pri izvozu. V maju bodo odprli tudi drugi izhod iz parkirne hiše in tako obiskovalcem zagotovili bolj tekoč izstop. S tem bodo rešili problem pretočnosti izvoza iz gornjega nadstropja garažne hiše in v prihodnje ne pričakujejo nadaljnjih prometnih zastojev.«

Bralec je opozoril tudi na prometno ureditev v okolici nakupovalnega centra. »Najbolj trpijo prebivalci ob Jurčkovi cesti, saj se na tej cesti v popoldanskih urah vsakodnevno naredi kolona, ki se začne že ob gostilni Livada. Ko se bo v nakupovalnem kompleksu odprl še Cineplex, se bo stanje z veliko verjetnostjo še poslabšalo.« Iz Supernove odgovarjajo, da je prometna ureditev v okolici centra v domeni Mestne občine Ljubljana.

Bralec meni, da bodo obiskovalci centra hitro ugotovili, da se za 30-minutni nakup v nakupovalnem centru porabi še toliko časa za odhod iz nakupovalnega središča. »Situacije v času božično-novoletnih praznikov pa si raje ne predstavljam ...«

