Besna bralka: Posejala sem korenje, zraslo pa je tole (FOTO)

»Sem besna bralka. Kupila sem semena iz semenarne Ljubljana, posejala in zalivala. Posadila sem korenje in kaj je zraslo? Plevel. Katastrofa od katastrofe. Imamo namakalni sistem, tako da bi moralo biti vse dobro, vsaj kar se vode tiče. Posejala sem vse od pese do solate, pa ni vzklilo nič ali pa le par semen. Zelo sem razočarana,« nam je pisala.

Kaj bi lahko šlo narobe? Ali imajo več takih ali podobnih pritožb? Obrnili smo se na Semenarno Ljubljana, njihov odgovor pa objavljamo v celoti.

Semenarna Ljubljana ima v svoji ponudbi preko 300 različnih produktov vrtnin, katere pakira v svoji lastni pakirni enoti v Celju.

Vsako seme sprejmemo v skladišče Celje v obliki rinfuze.

Za vsak prejeti LOT najprej opravimo uradno laboratorijsko analizo semena na Kmetijskem inštitutu Slovenija, ki ima ISTA akreditacijo. Na podlagi rezultata analize dobimo in sprejmemo dokument, ki dovoljuje pakiranje analiziranega Lota-analizirani parametri morajo ustrezati EU normativov.

Vsaka semenska vrečka vsebuje potrebne podatke, ki izkazujejo tudi sledljivost-od začetka sprejetega semena do pakiranja v končni produkt.

V primeru reklamacije posamezne stranke vedno operiramo z zgoraj omenjenimi podatki, kajti na podlagi tega lahko preverimo celoten postopek, stranka pa lahko dobi vse dokumente, ki so bili prejeti.

Laboratorijska analiza, ki jo opravimo na Kmetijskem inštitutu Slovenija vsebuje veliko parametrov, ki izkazujejo kvaliteto semena. Seme, ki ga pošljemo na analizo, vsebuje tudi podatke o njegovih lastnostih. Posledično praktično ne more priti do napake, da bi analizirali ali poslali napačne podatke, kajti ljudje na Inštitutu imajo izjemne izkušnje in znanje, da prepoznajo seme katere vrste je.

Posledično praktično ni mogoče, da bi analizirali in pakirali drugo vrsto, kot prijavljamo.

Leto 2022 je izjemno specifično. Nizke temperature v začetku setvene sezone so onemogočale optimalne razmere za setev semena, nato pa so bile temperature izjemno visoke, kar zopet ni ugodno vplivalo na setev-kalitev semena. Posledično se največkrat zgodi, da uporabnik vrt pripravi za setev, medtem ko pogoji niso bili optimalni. Posledično pleveli, ki so manj zahtevni prevladujejo in onemogočijo, da določena vrsta semena uspe. Velikokrat je prvi odziv, da je plevel, ki je zrasel, bil posledica semena v vrečki, vendar v večini primerov po pogovoru s stranko pridemo do drugačnega rezultata.

Določene vrtnine (motovilec, korenje, peteršilj,…) zahtevajo ob zahtevnih pogojih bistveno večjo oskrbo v času kalitve, vendar stranke velikokrat tega ne vejo. Semenarna Ljubljana zato vsako leto objavlja specifike, ki se jih naj uporabniki držijo: Čas setve;Temperatura zemlje; Priprava semena za setev; Oskrba vrta tekom časa kalitve.

V primeru reklamacije, ki jih ni veliko, se s stranko vedno odkrito pogovorimo in največkrat so najbolj hvaležni za pozitivne nasvete in priporočila, vedno pa tudi najdemo rešitev v alternativni setvi. Enak postopek bi uporabili tudi pri stranki, ki jo omenjate vi.

