Nezaslišano, kaj je Valter doživel na Bledu! »Tabla s cenikom? Poiščite si jo sami!«

Slovenski biser Bled vsako leto privablja množice domačih in tujih obiskovalcev, ki iščejo mir, naravne lepote in kakovostne turistične storitve. A izkušnja, ki jo je z nami delil bralec Valter, meče senco na ugled ponudnikov, ki bi morali biti ambasadorji gostoljubnosti.

»Rad bi delil svojo izkušnjo z vašimi bralci, ki sem jo danes doživel na Bledu,« je zapisal šokirani turist z Obale. Njegov izlet se je začel obetavno, a je kmalu doživel hladen tuš.

Kot pripoveduje bralec, so se s Primorske odpravili na Bled in zapeljali na parkirišče, za katerega so kasneje izvedeli, da ga upravlja najemnik povezan s tamkajšnjim hotelom (ime hranimo v uredništvu). »Ko smo prispeli pred vhod, kjer stoji pobiralec parkirnine, ga vprašam, kako deluje sistem, ter pove, da je za 3 ure parkiranja treba plačati 15 €, za celodnevno karto pa 25 €,« je zapisal.

Zaradi visokih cen je obiskovalec želel videti cenik. »Vprašam po ceniku, saj ga ni bilo nikjer na vidnem mestu, in tukaj se je takoj pojavila velika aroganca pobiralca parkirnine,« je ogorčeno zapisal. »Začel je z zelo neprofesionalnim pristopom ter rekel, da če me zanima cena, naj grem ven iz avta in si med njegovo ropotijo, ki jo je imel pod nadstreškom cca 10 metrov stran, poiščem tablo, si jo razprem, pa bom videl, kakšne so cene.«

Simbolična fotografija. FOTO: Tina Horvat Tina Horvat

»Če vam ne paše, se kar poberite!«

Kot navaja bralec, je zaposleni nadaljeval s pokroviteljskim tonom: »Sicer se lahko kot gosti poberemo stran, ker so parkirišča itak v bližini zelo draga, da so med cenejšimi.« Tak odnos je bil zanj nedopusten, zato je nekaj minut po dogodku poklical v hotel. »Vprašam, kdo ima parkirišča pri njih pod nadzorom, in mi gospa pove, da jih imajo v najemu. Opišem ji situacijo in povem, da take arogance zaposlenega še nisem doživel.«

Bralec je v pogovoru z zaposleno na recepciji opozoril, da mora biti cenik jasno označen in da je treba prijaznost do obiskovalcev postaviti na prvo mesto: »Lahko sem kdorkoli – medijski delavec, policaj ali kdorkoli – zavedati se je treba, da s takim zaposlenim ne bodo prišli daleč.«

Poudaril je, da tak način komunikacije škodi ne le posamezniku, temveč tudi ugledu celotnega ponudnika storitev: »Pozivam vse, ki so na položajih, da svoje zaposlene dobro preverijo, kako delajo, saj take napake in izražanja so dovolj veliki pokazatelji, da so potrebne prijave na za to določene urade.«

Blejsko jezero. FOTO: Marko Feist

Kaj pravi zakon?

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da morajo biti cene za storitve jasno in vidno označene. V primeru, da cenik ni objavljen na ustreznem mestu, ali če je dostop do informacij o ceni otežen, gre lahko za kršitev pravic potrošnikov. Prav tako se od ponudnikov storitev pričakuje osnovna raven spoštljive komunikacije.

Za več pojasnil smo se obrnili na dotični hotel. Njihov odziv bomo objavili naknadno, takoj, ko ga dobimo.

Imate tudi vi izkušnjo, ki jo želite deliti z nami? Pišite nam.