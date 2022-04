Neverjetno, kaj se je zgodilo sredi Ljubljane (VIDEO)

Huda nemarnost, ki bi se hitro končala tragično, se je pred dnevi zgodila v središču Ljubljane. Kot je videti s posnetka, ki ga je ustvaril M. E. in na katerega ste nas opozorili bralci, temu po Masarykovi cesti oziroma Trgu osvobodilne fronte v Ljubljani naproti pripelje avto. Kaj je s tem narobe? Da so vozni pasovi v vsako smer ločeni z otokom. Voznik je očitno spregledal, da cesta zavije, opazil ni niti postavljenega znak, ki označuje prepoved vožnje v tej smeri, in vozil v napačno smer. Zmotile ga niso niti obrnjene talne oznake ...

Kako bi v tem primeru ravnali vi?

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.