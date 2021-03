Neverjetno, kaj se danes dogaja z vremenom: najprej skoraj snežni metež, zdaj pa sonce

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Današnji dan se zdi, kot da se ne more čisto odločiti, v katero smer bi potegnil. V prestolnici smo imeli le dan pred prvim pomladanskim dnevom (koledarskim) skoraj snežni metež (poglejte fotografijo bralkeiz Vrhovcev), če si lahko dovolimo malo pretiravanja, trenutno pa se je izza oblakov prikazalo sonce. Oblaki se sicer niso pustili pregnati, tako da še ne vemo čisto, kako se bo končalo.Pred kakšno uro nam je bralkaiz okolice Trojan sporočila, da je sneg lepo pobelil okoliš (žal je videne lepote obdržala zase), smo pa dobili posnetek bralkeiz okolice Vrhnike, ki je posnela ogromne snežinke in komentirala, da bodo pri njih v hribih zima očitno letos trajala do maja.