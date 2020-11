Neverjetni prizor iz Kranja v času epidemije, otroci bežali (VIDEO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Druženje razen ljudi iz skupnega gospodinjstva oziroma ožjih družinskih članov je z odlokom vlade prepovedano . Tako na javnih krajih kot zasebno. Na javnih krajih nadzor opravljajo policisti in redarji.Da pa se je druženju, sploh otrok, težko izogniti, kaže prizor iz Kranja. Posnetek, ki kroži po facebooku, je skorajda šokanten. Prvič, na območju t. i. rampe oziroma bike parka v Kranju se vidi namreč najmanj 20 otrok, in drugič, ker je grozljivo gledati, kako bežijo, ko zagledajo vozilo mestnega redarstva.Oglejte si video.»Najbolj žalostno je to, da se mestni redarji posmehujejo ljudem, ki jih klicarijo in se pritožujejo nad otroci, ker očitno tudi oni ne vidijo nič slabega v tem, da se otroci družijo ampak po ne vem kolikih klicih enih in te istih oseb se nažalost moraj…«»Saj nobeden nič ne naredi pa čeprav vidimo, da lazijo tukaj okrog policaji. NE UPAJO narediti nič, ker bi jih "domačini" beri č.....i stovkl! Krivi ste sami, da je situacija taka kot je!!! Tukaj na Planini NE nosijo mask jugosi definitivno in albanci saj jih je kot peska v Kranju.Taki ne bojo plačali NIČ, plača pa nekdo, ki samo poje malico ali rogljiček. Tukaj bi dobili milijone v kaso samo če bi hoteli-pa NI volje sploh!!!!«»Starši pa snemate namesto da bi zaščitili otroke pa redarje u red dal. Sramota!!!«»50 kvadratov 5 članska družina...po cele dneve doma...šolanje...hobiji...«»Tuki se gre predvsem,da je otroško igrišče še v fazi gradnje in je samo po sebi nevarrno za otroke,kar bi večina mogla vedt!!! glede nato,da žvite kle okol..aneda «»pri nas v okupiranem Kopru otroci na vhodnih tockah na igrisce cuvajo strazo in kricijo da prihajajo redarji al policija, da ostali bezijo..«»Lej škifi grejo", se zadere en ali dva, potem pa s črednim nagonom vsi v beg. Zraven pa jih nekaj mirno brca žogo. Nisem ravno za vse poteze naše vlade in hkrati Hojsovih metod, boste jih pogrešali na cesti, ko bodo, bog ne daj, po ulicah tujci. Poglejte si inserte iz Nemčije, Francije, pa se zamislite. Dokler se tako mirno vozijo, ni panike.«»Najbolj žalostno pa je, da "ljudje" klicejo in prijavijo otroke, ce jih vidijo da so skupaj ‍♀️«