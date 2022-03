Nesreča v krožišču pri Žalah: kolesar je imel veliko srečo v nesreči (FOTO)

V krožišču pri ljubljanskih Žalah se je nekaj po 10. uri zgodila prometna nesreča. Kot nam je sporočil bralec Luka, je vozilo zbilo kolesarja.

Ponesrečeni pa je imel srečo v nesreči, saj mu je prvo pomoč na kraju nudil poklicni gasilec, ki je po naključju pripeljal mimo. Kmalu zatem so se mimo pripeljali še reševalci NMP Kamnik z zdravnikom, za njimi pa še ljubljanski reševalci in policisti, ki so jih poklicali na pomoč.

Nesreča v krožišču pri Žalah. FOTO: bralec Luka

Na PU Ljubljana pojasnjujejo, da so bili obveščeni nekaj po 10. uri. Nesreča se je zgodila v krožišču na Štajerski cesti, v njej pa sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesar. »Nesrečo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je zapeljal iz krožišča in trčil v kolesarja, ki je že začel prečkati vozišče. V nesreči se je kolesar huje poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Po do zdaj znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.«

Bralec, ki nas je obvestil o nesreči, je želel naše bralce opozoriti in jih pozvati k previdnosti, saj bo z lepimi dnevi na cestah tudi več kolesarjev.