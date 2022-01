Nekateri se požvižgajo na karanteno: poglejte, kaj je napisala svoji kozmetičarki (FOTO)

Bralka Špela nam je poslala, kakšno sporočilo je pomotoma prejela od gospe Tanje. Ta ga je hotela poslati svoji kozmetičarki oziroma manikerki, ampak je uporabila napačno telefonsko številko in tako je pristalo pri naši bralki. Takole je pisalo v sporočilu, ki je priletelo na njeno številko: »Oj, a mogoče obstaja kakšna možnost, da bi prej prišla na nohte, ker se mi konice lomijo? Naročena sem 24. 1. Saj vem, da si v karanteni, samo vprašam vseeno. Lp, Tanja«

Tako je potekal pogovor med Tanjo in Špelo. FOTO: bralka Špela

Bralka Špela ne zna urediti niti svojih nohtov, zato je urejanje Tanjinih zavrnila. Ob tem jo je opozorila, naj spoštuje karanteno, ki je namenjena preprečevanju novih okužb. Špela ne more verjeti, kako neodgovorno se nekateri obnašajo. »Ni čudno, da še ni konec tega covidnega življenja, če pa nekateri tudi najbolj nujne ukrepe gladko ignorirajo in živijo po starem. Kako so lahko urejeni nohti pomembnejši od karantene?« se sprašuje Špela ter poziva Tanjo in vse ostale njej podobne 'patrone', da se zamislijo in postanejo odgovorni odrasli.