Nekateri vozniki so dobili 'odlično' zamisel, kako po novem parkirati brez plačila

V centru prestolnice se po novem plačujejo parkirišča tudi za konec tedna. Ljubljanski mestni svetniki so namreč sprejeli spremembo odredbe, ki po novem letu med drugim uvaja plačevanje parkirnin v coni 1 tudi ob nedeljah, v coni 2 tudi ob sobotah in uvaja plačevanje parkiranja na štirih parkiriščih.

Na nas se je obrnil bralec Darko in nam poslal fotografijo ulice v centru Ljubljane s spodnjim zapisom.

»Ker so vsa uradna parkirišča v središču Ljubljani že vrsto let plačljiva, marsikdo išče alternativno rešitev, s katero bi prihranil tistih nekaj evrov za parkirni listek. Nekateri vozniki so tako dobili 'odlično' zamisel: po novem bodo parkirali na mestih, ki so namenjena zabojnikom za smeti. Pogosto so ti postavljeni na zasebnih zemljiščih, kamor roka redarjev ne seže. Kaj pa storiti s premaknjenimi zabojniki? Ah, to je postransko vprašanje; če jih že ne morejo odkotaliti v Ljubljanico, pa jih lahko vsaj odvlečejo na pločnik za pešce! Komu mar, če upokojenci, invalidi na vozičkih in drugi mimoidoči ne bodo mogli mimo njih, saj gredo lahko po cesti. Morda bo koga zbil avto, a to je majhna cena za to, da so njihovi jekleni konjički varno parkirani!«

Za komentar smo prosili Mestno redarstvo MU MOL, zanimalo nas je, kaj lahko v tem primeru storijo in kdaj lahko ukrepajo.

»Prejmemo tudi tovrstne prijave, v skladu s kadrovskimi zmožnostmi se trudimo odzvati na vse prijave in pobude občanov. Mestno redarstvo lahko ukrepa v tistih primerih, kjer gre za površino, ki je dostopna vsem pod enakimi pogoji. Če gre za površino, ki je v zasebni lasti in je ustrezno označena oziroma fizično ločena, npr. dvorišča za rampo, parkirišča pred trgovskimi centri …, ukrepanje Mestnega redarstva ni možno. Strinjamo se, da je tovrstno ravnanje posameznikov skrajno neprimerno in neodgovorno, saj s takšnim vedenjem ogrožajo najranljivejše skupine, kamor spadajo pešci, otroci, osebe z oviranostmi itd.

Največ je sicer prekrškov s področja mirujočega prometa oziroma prekrškov nepravilnega parkiranja ter kršitev, povezanih s prekoračitvijo hitrosti. Za leto 2024 so podatki še v pripravi in bodo na voljo predvidoma februarja v javno dostopnih Poročilih o delu Mestnega redarstva, kjer najdete tudi statistiko izrečenih glob. Ta so vam na voljo tukaj.«