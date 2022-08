Nekaj zanimivega je v zraku: poglejte, kaj je v objektiv ujel naš bralec (FOTO in VIDEO)

Naš bralec Egon Cokan sporoča, da je te dni nekaj zanimivega v zraku. Kot pravi, so se nad našimi kraji v sredo pojavili številni roji letečih mravelj, ki letajo v rojih in povzročajo vrtince, podobne tornadu. »To se dogaja vsako leto, ampak letos je teh res veliko ... milijone in milijone,« pravi Egon.

Posredoval nam je tudi video in fotografije, na katerih se vidi roj mravelj. V objektiv jih je ujel v Slovenski vasi pri Obrežju.

Kot poroča portal Prlekija-on, gre pri omejenem pojavu za spolne osebke mravelj s krilci, ki v času parjenja zapustijo mravljišče. Enkrat letno se iz ličink razvijejo samčki in matice s krilci, ki nekaj časa živijo v mravljišču. Nato na isti dan, vse mravlje s krilci ene vrste iz različnih kolonij zapustijo mravljišče, po parjenju samčki takoj poginejo, mladim maticam pa krila odpadejo in praviloma ustanovijo novo kolonijo. Smrtnost je velika tudi pri maticah, saj roji mravelj pogosto končajo kot hrana za ptice.