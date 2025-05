Ne boste verjeli, koliko je naš bralec na Hrvaškem plačal za priljubljeno pijačo

Medtem ko številni Slovenci tradicionalno za prvomajske praznike pobegnejo na hrvaško obalo, se jih vse več vrača z občutkom razočaranja – ne zaradi vremena, temveč zaradi cen. Eden od naših bralcev, ki želi ostati anonimen, nam je iz Rovinja poslal fotografijo računa, ki razkriva, kaj se dogaja s cenami v priljubljenih hrvaških letoviščih.

Na računu je jasno vidno: ena sama Cedevita je stala kar 5 evrov. »Nerealno drago, na splošno za vse,« je zapisal razočarani bralec in dodal, da ga po tej izkušnji Hrvaška za 1. maj ne bo več videla.

Naš bralec je v Rovinju za Cedevito plačal 5 evrov. FOTO: Bralec

Čeprav so visoke cene na Jadranu postale stalnica, številne turiste kljub temu šokirajo konkretne številke. Obroki, pijača in celo osnovne storitve so v nekaterih mestih postali tako dragi, da marsikdo začenja resno razmišljati o alternativah – od Istre v Italiji do slovenske obale ali celo dopustovanja doma.

Cena v trgovini 900 gramov Cedevite v trgovini v Sloveniji stane okrog 7 evrov.

Hrvaška očitno z vsako sezono postaja manj dostopna za povprečnega slovenskega obiskovalca. Kot kaže, bo za mnoge – podobno kot za našega bralca – prihodnje leto prvi maj drugačen.

Imate tudi vi podobno izkušnjo? Delite jo z nami.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: