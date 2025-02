Ne boste verjeli, kakšen prizor je ujel naš bralec Egon! Neponovljiv trenutek, ki jemlje dih

Naš bralec Egon nas je znova navdušil s svojimi izjemnimi fotografijami narave. Tokrat nam je poslal dih jemajoče posnetke, ki jih je ujel med opazovanjem neba v slovenskem visokogorju.

»Pozdravljeni … Ko sem včeraj, 5. 2. 2025, lovil zadnje pomežike Sonca skozi Prisojnikovo okno, se je izza gora pojavila Luna. Začel sem jo spremljati in posnel nekaj fotografij, največ Luno v kombinaciji s Špikom, katerega vrh je na 2472 m nadmorske višine,« je pripisal ob čudovitih posnetkih narave.

FOTO: Bralec Egon

FOTO: Bralec Egon

Čarobna igra svetlobe in senc, mogočne gorske silhuete in skrivnostna Luna so ustvarili prizor, ki razkriva vso veličino narave. Špik, eden najbolj prepoznavnih vrhov Julijskih Alp, se na Egonovih fotografijah bohoti v vsej svoji veličini, medtem ko ga nežno dopolnjuje okroglina Lune.

FOTO: Bralec Egon

FOTO: Bralec Egon

