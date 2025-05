Ne boste verjeli, kako je Slovenec parkiral na Hrvaškem! Občina mu izreka 1300 evrov kazni, ljudje ogorčeni

Punat, priljubljeno obmorsko letovišče na hrvaškem otoku Krk, ki poleti privablja številne slovenske turiste, je znova v središču pozornosti zaradi nezaslišanega primera parkiranja, na kar nas je opozoril bralec Gregor.

Neznani voznik z registrskimi tablicami iz Kranja je svoj avtomobil parkiral kar na javni zelenici – v parku. Občinske oblasti so mu izdale kazen v višini 1.300 evrov in zdaj iščejo dodatne podatke, da bi lahko zoper voznika vložili tudi tožbo zaradi poškodovanja javne površine.

Parkiral »kar v parku«

»Drzni neznani tuji voznik misli, da lahko nekaznovano parkira, kjer želi – celo v parku,« so zapisali pri Občini Punat na svojem uradnem profilu na Facebooku. Fotografija kranjskega avtomobila, parkiranega sredi zelenice, je hitro obkrožila družbena omrežja in sprožila plaz odzivov. Občinske službe so vozilu izdale kazen, a ker jim policija zaradi varstva podatkov ne sme razkriti lastnika vozila, zdaj za pomoč prosijo javnost.

»Če kdo pozna lastnika ali voznika tega vozila, naj o tem obvesti občinske službe, da bomo lahko sprožili tožbeni zahtevek za poškodbo javne lastnine,« so zapisali.

Ostre reakcije lokalcev in turistov

V komentarjih pod objavo se je hitro oglasilo več domačinov in obiskovalcev, številni z ostrimi kritikami na račun neprimernega obnašanja turistov. Med komentarji najdemo: »V Portorožu zagotovo ne bi tako parkiral!« in »Kakšna arogantnost! V svoji državi tega ne bi nikoli naredil!«

Nekateri so incident pripisali narodnosti: »Pa ve se, kdo, če ne Slovenec ...«, drugi pa menijo, da so Slovenci na Krku preveč »udomačeni«: »Njih je toliko na Krku, da so postali domači ...«

Nad parkirno izbiro Kranjčana ni bil navdušen niti Slovenec, ki je razočarano zapisal: »Sram te bodi, rojak moj ... upam, da dobiš najvišjo možno kazen!«

Domačini opozarjajo, da so zaradi turizma pogosto pripravljeni zamižati na eno oko, a da takšno vedenje presega meje strpnosti.

Pogostejše kršitve in pozivi k ukrepanju

Več prebivalcev Punata opozarja, da se takšna in podobna vedenja turistov pojavljajo vse pogosteje – ne le pri parkiranju, temveč tudi na sprehajalnih poteh, kjer ponoči vozijo električni skiroji, motorji in kolesa, ogrožajoč sprehajalce in otroke.

»Že pred leti sem opozoril župana, da po sprehajališčih ponoči divjajo z motorji in nihče ne ukrepa. Drugje se gostje morajo obnašati kulturno – pri nas pa jim je dovoljeno vse, kar jim doma ni. In postaja samo še huje,« je zapisal eden od komentatorjev.

Občina Punat je s to javno objavo nakazala spremembo pristopa. Čeprav so turistični prihodki za lokalne skupnosti pomembni, so oblasti očitno pripravljene strožje ukrepati zoper kršitelje – tudi s pravnimi postopki.