Ne boste verjeli, kaj je hrvaška policistka zabrusila Slovencu (FOTO)

Cestne blokade hrvaških policistov. FOTO: Bralec Franci

Danes zjutraj so na hrvaških cestah na otoku Krk in Cres policisti naredili cestne blokade in popisovali registrske tablice in podatke z osebnih dokumentov, nam je sporočil bralec Franci in poslal fotografiji s križišča pred mestom Cres. Dodal je, da je bilo enako tudi pred mostom z otoka Krk.Franci se je s hčerko pripeljala s trajektom z otoka Krk na otok Cres. »Pred mestom Cres so na cesti naredili zaporo in popisali vsak avto in vse potnike v avtomobilih, tudi otroke. Enako, le v večjem obsegu, je bilo par kilometrov pred Krškim mostom v smeri Reke,« nam je sporočil in dodal, da je bilo na Krku ob blokadi približno šest policijskih avtomobilov in najmanj 10 policistov.»Popisali so tudi mene in mojo mladoletno hčerko. Najprej registrsko tablico, potem pa podatke z osebnih izkaznic. Enako so popisali vse pred nama in za nama v koloni. Na vprašanje zakaj, je policistka odgovorila, naj samo uživamo na dopustu in naj se ne obremenjujemo s tem,« je razkril, kaj so mu policisti navedli kot razlog za svoje početje.