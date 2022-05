Nasmejani obrazi, ki lepo pozdravljajo, za seboj pa puščajo drek (FOTO)

S hišnim ljubljenčkom prihaja odgovornost. Ne samo do živali, ampak tudi do drugih ljudi. Sploh, ko govorimo o psih in njihovih iztrebkih. Ker jih sami ne morejo pobrati, jih morajo njihovi lastniki in ustrezno zavreči. A niso vsi lastniki tako vestni, pa četudi se nič krivo bitjece podela na otroškem igrišču.

Oglasila se je bralka iz Šenjakoba (Ljubljana), ki ugotavlja, da je njihov kraj precej priljubljen med priseljenci, ki znajo pozdraviti in da so takšni vedno dobrodošli, a »pravi obraz pokažejo, ko gredo v naravo, v bližnji gozd, kjer so tudi obdelovalne površine. Na otroškem igrišču, ki je na zasebnem zemljišču in ki ga urejajo domačini – prostovoljci, kjer se zbiramo vsi – vzgojitelji pripeljejo otroke iz vrtca, gasilci vadijo za tekmovanja, šolski otroci imajo svoja srečanja. Na igrišču se dnevno zbirajo tudi vsi starši z majhnimi otroki. Ker je zagrajeno, je tudi varno.«

Nekateri svoje pse pustijo na otroškem igrišču brez nadzora. Poskrbite, da po vašem obisku za njimi ne ostanejo iztrebki. FOTO: Bralka

Pri tem pa se zaplete. Nekateri namreč tja pripeljejo svoje psičke, da se zdivjajo, tam pa za njim ostanejo tudi iztrebki, ki jih lastniki ne poberejo: »Verjetno so prepričani da je njim vse dovoljeno, pa čeprav so na ograji slike z napisi, da psički na to igrišče ne smejo. Da morajo imeti lastniki zunaj ograje, ki je tudi privatno zemljišče, svoje psičke na povodu, da za njimi pospravljajo iztrebke. In te ljudje samo dokazujejo svojo ignoranco in nespoštovanje drugih.«

Ravno v ponedeljek se je na igrišču igrala deklica, ki je tja prišla s svojo babico. Otroška radoživost je vodila do tega, da je padla, pri tem pa je zadela pasji iztrebek: »Sama ne bi želela tega doživeti in tudi ne privoščim nikomur. Pa vendar imejte lastniki psov tak dogodek vedno pred očmi, saj tega ne bi želeli svojim bližnjim ali pač? Zavedajte se, da ste v gozdu in na bližnjih travnikih le na obisku, da tam živijo srne, zajci, fazani, hermelini, veverice in ne dovolite, da vaši psi z laježem motijo njihov mir ali da jih preganjajo. In če imate svoje psičke res tako radi kot vas večina trdi, potem jih imejte na povodcu, da bo tudi za njihovo varnost poskrbljeno.«

