Kaj se dogaja? Nad Ljubljano dve jutri zapored krožilo letalo

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Janko in nam poslal fotografijo z zapisom, da že drugi dan zjutraj, in sicer v nedeljo, 2. februarja, in ponedeljek, 3. februarja, nad Ljubljano kroži letalo, z vprašanjem, kaj se dogaja.

Vprašanje, ali imajo morda kakšno pojasnilo, zakaj je krožilo nad Ljubljano letalo in za kaj je šlo, smo poslali na Kontrolo zračnega prometa Slovenije.

»Za oba dneva je bil izpolnjen VFR-načrt poleta. Posadka je bila v stalni dvosmerni radijski zvezi z letališko kontrolo zračnega prometa na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Kakršnih koli odstopanj od veljavnih predpisov nismo zaznali. Kontrola zračnega prometa Slovenije nima informacij, zakaj so se poleti izvajali.«

Nenavadno letalo na Brniku

