Nad Kamniškimi Alpami kroži vojaški helikopter. Kaj se dogaja? (VIDEO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Bojan Edvard, ki je nad Kamniškimi Alpami zagledal vojaški helikopter, ki kroži s pripetim motornim letalom na jeklenici. Zanimalo ga je, kaj se dogaja.

»Nad Kamniškimi Alpami, konkretno nad planino Konj, kroži vojaški helikopter in ima na jeklenici pripeto motorno letalo, brez kril. Sedaj ga je spustil pod planino Konj. Ali bodo snemali kakšen film? Opazil sem, gledam namreč z daljnogledom, da so letalo (poškodovano, brez kril) odložili v bližini planine Konj, nato so pripeljali še del letala, in sicer vrata. Očitno gre za to, da bodo snemali neki film o letalski nesreči ...«

Vprašanje, kaj se dogaja, smo naslovili na Ministrstvo za obrambo. Takoj, ko dobimo odgovor, vam ga posredujemo.