Nad Brdi opazil nenavaden prizor, na Morsu pojasnjujejo, kaj se je dogajalo

Bralec Marko je pred dnevi nad Goriškimi brdi opazil nenavaden pojav – Brda sta preletela dva ogromna ameriška vojaška helikopterja chinook, spremljali pa so ju trije vojaški helikopterji. Bralec, očitno navdušenec nad zračnimi plovili, je želel preveriti, kaj chinooka počneta nad našimi Brdi in kaj sta namenjena, na njegovo presenečenje, pa na radarju ni zasledil nobenega od omenjenih helikopterjev.

Preverili smo na Ministrstvu za obrambo RS, kjer so pojasnili, da je šlo po njihovih podatkih za prelet petih helikopterjev španskih oboroženih sil, ki so iz italijanske baze Aviano preko Slovenije leteli v bazo Malacky na Slovaškem. Vmes so se ustavili še na letališču Cerklje ob Krki.

Kot so še dodali na Morsu, je bilo v gruči španskih helikopterjev, ki jih je bralec opazil, po dva chinooka, oziroma Beoring CH-47, dva vojaška helikopterja EC 655, poznamo jih tudi pod imenom Eurocopter Tiger, ter helikopter NH90, srednje velik dvomotorni večnamenski vojaški helikopter.