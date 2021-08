Na strunjanski plaži mu je varnostnik grozil z lisicami

Imate tudi vi zgodbo za nas? Pišite nam.

Pred nekaj dnevi smo poročali o neljubem dogodku, ki mu je bil priča znan Slovenec na plaži v Strunjanu. Na plaži njegova 3,5-letna hčerka ni smela uporabljati svojega senčnika in dežnika. Po njegovih besedah so z urejene plaže, ki je v lasti bližnjega hotela, varnostniki preganjali tudi invalide, ki so hoteli uporabljati svoje stole ali ležalnike. Odgovor lastnika in razplet dogodka si preberite v članku Znani Slovenec vpleten v incident na slovenski plaži (VIDEO) Po objavi prispevka pa nam je pisala še bralka, ki se je na tej plaži prav tako sprla z varnostnikom. Zaradi uporabe svojega stola sta bila ona in njen mož deležna groženj. Varnostnik je zapretil celo z lisicami, če mož ne odstrani stola s plaže. Po mnenju bralke se hotel požvižga na pritožbe, saj imajo vse zasedeno in so zaradi tega brezbrižni do ljudi.Bralka je izrazila še ogorčenje ob prenavljanju bazenov sredi turistične sezone v omenjenem hotelskem kompleksu, zaradi česar je morala hoditi na plažo, tam pa je postala tarča neprijaznega varnostnika.