Na slovenskenovice.si iščemo nove sodelavce

Uživaš v branju enega največjih, najbolj priljubljenih in najboljših slovenskih spletnih portalov, ki ga po raziskavah MOSS prebira skoraj polovica vseh uporabnikov spleta v Sloveniji? Si na tekočem z dogodki?Naš uspeh je v celoti odvisen od ekipe, ki portal ustvarja. Zato iščemo nove sodelavce, ki po svetu hodijo odprtih oči in imajo posluh za bralce. Papirji in šolska spričevala nam niso mar: vseeno je, ali imaš doktorat ali si falirani študent ali študentka. Edino, kar šteje, je veselje do dela.Na razpis se lahko prijaviš prek elektronske pošte: kadri@slovenskenovice.si . Lahko nas tudi kaj povprašaš – ne grizemo.