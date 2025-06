Na poti v službo ugrabili poveljnika koprskih gasilcev! (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Gaj in nam sporočil, da so na poti v službo ugrabili poveljnika koprskih gasilcev Denisa Glavino, ga zvlekli iz njegovega avta in posedli v staro gasilsko vozilo.

»Saj ni res, pa je! Izurjena ekipa koprskih gasilcev je na poti v službo prestregla svojega direktorja in poveljnika Denisa Glavino.

FOTO: Gasilska brigada Koper

Zvlekli so ga iz njegovega avta in posedli v staro gasilsko vozilo. Spektakularna ugrabitev direktorja in poveljnika koprskih gasilcev se je končala pod curki vode iz gasilskih cevi.

Na izviren način so mu tako sodelavci zaželeli srečen odhod v upokojitev. Zadnji delovni dan si bo zdaj že nekdanji direktor -poveljnik koprske gasilske brigade, zagotovo zapomnil za vse čase.«

Prioriteta kadrovske okrepitve

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je že imenoval novega direktorja – poveljnika Javnega zavoda Gasilska brigada Koper. Od 1. junija je vodenje gasilske brigade prevzel Jan Brodar, ki je gasilec že od srednje šole.

Na Gasilski brigadi Koper se je kot kandidat za gasilca zaposlil leta 2009, na svoji poklicni poti pa je zamenjal kar nekaj delovnih mest. Po uspešno zaključeni šoli za poklicnega gasilca je zasedal tudi delovno mesto vodje gasilskega oddelka in svetovalca direktorja – poveljnika za požarno varnost, zadnjih šest let je bil poveljnik gasilske operative.

Med prioritetami je Brodar navedel kadrovske okrepitve, izpeljati želi tudi projekt novih prostorov za izpostavo v Luciji. »Seveda moramo še naprej vlagati v posodabljanje zaščitne opreme, tehnike in gasilskih vozil ter v usposabljanje zaposlenih, da bomo lahko še naprej kos številnim izzivom na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,« je ob nastopu mandata poudaril Brodar.

FOTO: Gasilska brigada Koper

FOTO: Gasilska brigada Koper