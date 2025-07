V Strunjanu redarji na zelo zoprn način 'težijo' kopalcem? Bralka Milena šokirana

V teh dneh se je na nas obrnila bralka Milena in opozorila na težave na plaži v Strunjanu. Tako se menda cel dan po plaži sprehajajo redarji in »na zelo zoprn način opozarjajo kopalce, da niti slučajno ne smejo uporabljati svojih stolov«. Tu ima v mislih mini stolčke za plažo, zložljive, brez naslonjala, enako velja tudi za mini mizice ali kaj podobnega. Dodaja, da lahko najameš njihove ležalnike.

Zakaj je temu, tako ni obrazloženo, pravi naša bralka. »Najbrž zaradi služenja denarja. Tega prej nikoli ni bilo,« je še dodala.

Obrnili smo se na Terme Krka Talaso Strunjan, ki plažo upravlja že več desetletij. Pravijo, da so na območju od betonskega pomola pri Restavraciji Pinija do travnatih površin med plažnim barom Cavedin in območjem Vile Tartini dobrodošli vsi obiskovalci in kopalci, prav tako ima vsakdo možnost koriščenja plaže z infrastrukturo, ki je tam na voljo. Vstop na plažo je brezplačen, prav tako uporaba tušev, preoblačilnic in plažnih sanitarij, so poudarili.

Vnos ležalnikov in senčnikov ni dovoljen

Na plaži veljajo določena pravila, ki so jasno navedena v kopališkem redu in naravnana tako, da v ničemer ne posegajo v z zakoni in ustavo zagotovljene pravice. Med določili kopališkega reda je tudi določilo, da na plažo ni dovoljen vnos lastnih ležalnikov in senčnikov. Obiskovalcem je za boljšo izkušnjo na voljo ponudba ležalnikov, senčnikov in udobnih družinskih postelj z baldahinom, ki so razporejena po kopališču tako, da so omogočeni prehod, estetska urejenost in vsaj nekaj zasebnosti.

Gostje, ki želijo kljub vsemu koristiti lastne ležalnike in druge plažne rekvizite, se lahko namestijo na delih strunjanske obale, ki so temu namenjeni. To je del proti Vili Tartini, na zelenici ali kamenčkih, kjer imajo gostje prav tako omogočen brezplačen dostop do plažnih sanitarij, tušev in urejen dostop do morja, pojasnjujejo.

»Reševalce in plažne redarje izobražujemo o odnosu do obiskovalcev, s poudarkom na spoštljivi in prijazni komunikaciji pri pojasnjevanju gostom, kakšna so pravila kopališkega reda. Velika večina obiskovalcev pravila pozna, sprejema in upošteva. Nekatera niso vsem pogodu, vendar je njihovo upoštevanje za vzdrževanje reda in varnosti na kopališču nujno,« so še zapisali v odgovoru na naše vprašanje glede odnosa redarjev na plaži do obiskovalcev.

Imate za nas fotografije ali posnetke?